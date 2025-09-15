羅智強：若當選國民黨主席 邀徐巧芯主掌社群、青年發展

國民黨中央黨部國民黨主席選舉領表作業，國民黨立委羅智強在立委徐巧芯的陪同下，一起前來領表並接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨本週辦理黨主席選舉參選人領表登記作業，參選人之一、國民黨團書記長羅智強今日在同黨立委徐巧芯陪同下赴黨中央領表，羅智強表示，現在是國民黨中生代掌舵、新生代領航的契機，他跟徐巧芯都是國民黨在立法院有戰力的代表，如果當選黨主席，會邀請徐巧芯主掌社群、青年發展，以及AI運用等領域，特別是仿效之前國民黨推出「萊爾校長」動畫，打動人心的新資訊傳播方式。

羅智強指出，參選黨主席不是自己一個人的決定，當台中市長盧秀燕決定不參選、黨主席朱立倫要交棒的時候，就有新生代立委勸進自己，他們認為民主最前線的戰場就在立法院，直接把戰鬥指揮中心設在立院，才能發揮即戰力及統合步調。

羅智強強調，國民黨的青壯世代，已經能承擔下架賴清德的重責大任，有信心一個全新的戰鬥力團隊，領導國民黨贏回民心、重返執政。

徐巧芯也說，這次大惡罷，羅智強是盡心盡力在幫忙被罷免的立委，羅自己也是被罷團鎖定的其中一個重要人物，這種情況下通常是人人自危、自掃門前雪，但是羅智強卻挺身而出，幫助很多新生代立委，讓他們守住32比0的成績，若國民黨裡面有更多像羅智強一樣願意投入、捐獻分享，國民黨就會更加強壯，現在中生代要開始在國民黨掌舵，新生代也要更加努力，國民黨也會給年輕人更多機會，百年老店也可以出現新契機。

媒體詢問，羅智強是最完美的人選？徐巧芯表示，每一個人選都有他的特色，國民黨現在讓人喜歡的地方不是黨內互打、互扯後腿，最後能夠決定誰勝出的還是黨員，這一次的國民黨主席選舉不是互相攻擊，而是每一個參選人表現出自己的優勢及條件，讓黨員做出選擇，才不會讓32比0過程中所累積的團結，到了黨主席選舉又全部分崩離析，團結才能走得遠。

徐巧芯強調，他們的目標不是2026，是2028，2028國民黨要重回執政、要賴清德總統下台，要改變這個不公不義的政府，凡是有此之志者都是同伴，無論要參選主席與否，最後黨主席是誰，還是由黨員一票一票來決定。

