批財劃法倉促修法炸百億黑洞 張育萌曝藍白另一條款也寫錯

〔記者李文馨／台北報導〕新版財劃法爭議不斷，台灣青年世代共好協會今天在立法院召開記者會，理事長張育萌表示，財劃法不僅因為公式分子分母錯置，出現百億等級的財政黑洞，藍白也刻意修改財劃法第30條第3項，意圖要求中央不得減少一般性補助款分配，但卻在法條設計上寫錯，還不願承認錯誤。

台灣青年世代共好協會今天與公民監督聯盟、新北市青年公共事務協會在立法院召開「財劃法倉促惡搞 炸出百億財政黑洞——呼籲嚴謹修法，權責劃分並重」記者會。

張育萌說明，國民黨原先主張新法上路後，各縣市的一般性補助款一毛都不能砍，但國民黨團從去年4月起，提案一直寫成「中央政府給予地方政府之一般性補助款項金額，不可以比新法上路前一年的數目少」，這句話的意思會變成，「中央編給22縣市的一般性補助款的加總數字，不能比前一年少。」

張育萌批評，從財政黑洞到法條寫錯，都是國民黨過去倉促草率修法時缺乏討論、無視行政院覆議、甚至癱瘓憲法法庭因而無從救濟的後果，呼籲立法院應記取財劃法的教訓、認真檢討，接下來務必進行充分討論，切勿因縣市長施壓而再次倉促草率，重蹈覆轍。

公民監督國會聯盟執行長張宏林說，過去資料顯示，地方政府長期存在比中央政府更嚴重的涉嫌貪汙案件數，存在濃厚的黑金威權遺緒問題；地方縣市議會刪減預算的比例，也都低於立法院數十數百倍，形同毫無把關。他認為，藍白修法會使地方分走預算卻又不需多做事，更使地方未來貪汙腐敗之事更加嚴重。

副理事長黃彥誠指出，新版財劃法絕對不是國民黨主席朱立倫所說的小瑕疵，會有這種荒謬修法結果，是本屆立法院在傅黃體制運作之下的產物。若當初國民黨團多聽一些民間團體的建言，仔細研究行政院的覆議理由書，甚至不要透過修惡憲法訴訟法癱瘓憲法法庭，或許就能為這集體失速列車踩上一點煞車、及時止損。

對於桃園副市長王明鉅堅持公式無誤，認為只要運用新的計算方式進行「二次分配」就不會有問題。桃園市青年莊詠竹質疑，王明鉅的說法是否符合法治、民主社會處理事情的合乎法理，同時呼籲，市府應與立法院黨團積極溝通，使財劃法的設計能合乎法理。

