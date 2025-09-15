為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    柯文哲和眾望基金會有詭？他揭露政治獻金偽裝術

    柯文哲涉嫌背信挪用眾望基金會資金。（資料照）

    2025/09/15 11:00

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲涉嫌背信挪用眾望基金會資金，經常針砭時事的數位創作者楊士廉在臉書指出，此案真正讓人瞠目結舌的不是錢怎麼用，而是柯文哲的「政治獻金偽裝術」。

    楊士廉表示，其他政黨至少還知道要把和政治活動有關的基金會法人組織放在政治框架裡，但柯文哲卻把政治活動塞進公益基金會的外皮，亦即把基金會的政治屬性藏起來，讓想幫柯文哲搞政治的捐款人捐了錢，可以對外顯示做公益，實際上錢卻進了柯文哲小金庫。

    楊士廉指出，柯文哲從眾望基金會拿錢出來用時，能夠神不知鬼不覺地用在政治活動上，讓外人看起來以為是在辦社區關懷、老人送暖，但實際上是在養選舉機器，而且這樣做讓本來應該公開的政治獻金不用受到外界檢視用途。

    楊士廉感嘆，這就是「政治漂白術」讓資金洗白，柯文哲的眾望基金會董事長不是他，捐助人也不是政黨或他本人，整個架構像是故意設計來逃避政治獻金法的監管，如此一來，捐款人不會被問是不是為了政治目的捐款，基金會用錢也不會被查是不是用在政治活動。

    楊士廉表示，這種做法可以說是完美規避所有政治獻金的限制，而且柯文哲還能高喊「我沒拿政治獻金」，但他痛批這並非清廉，而是高段位的模糊操作；同時也並非公開透明，而是把政治藏進公益的糖衣裡。

