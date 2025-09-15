不甩北市警傳喚！黃國昌要旁聽柯文哲羈押庭 批北檢可笑

《POP撞新聞》 主持人黃暐瀚專訪民眾黨主席黃國昌。（圖由POP撞新聞提供）

2025/09/15 10:33

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨上月在北市舉辦「走讀」活動，造成8名官警受傷，其中民眾黨主席黃國昌涉嫌非法集會、對警官勒頸、破壞阻材，北市警方傳喚黃今日上午到案說明。不過，黃國昌今受訪時表示，他會陪同前主席柯文哲開羈押庭，並痛批北檢提出的4個抗告理由都相當可笑，並認為柯今日會維持原來裁定。

前民眾黨主席柯文哲涉京華城等弊案，台北地院5日裁定7000萬元交保，柯文哲8日辦保獲釋，檢方上週抗告成功，高等法院12日撤銷發回北院更裁，北院合議庭定今日上午10時開庭，並命柯文哲與同案獲3000萬交保的台北市議員應曉薇，提前於9點前至北院法警室報到。

請繼續往下閱讀...

北檢提出包含，「仍有重要證人尚未調查完畢」、「柯交保後與本案偵查時證人陳智菡等人接觸」、「向共同被告李文宗喊話」，「審理時授權特定人士使用社群軟體隔空串證」，以及「抹黑、恐嚇證人」等4大理由提起抗告。

黃國昌今早接受hitFM《黃暐瀚撞新聞》節目訪問時批評，這4點理由非常可笑，代表北檢這群檢察官當鷹犬習慣了。至於同車這件事更好笑，這段時間綠營、名嘴在炒作稱陳智菡把柯文哲害慘，但高法裁定理由提到，北院所指證人範圍有多廣，要定義清楚，這點不用抗告發回去處理，可以做補充裁定就好。

針對國民黨立委吳宗憲認為會維持交保金，但也有律師分析會提高保金，黃國昌認為，依法論法的話，就是依照原來的裁定，再澄清證人範圍，也沒有增加交保金的必要跟理由，因為從高院裁定的理由，看不出高院認為新台幣7000萬元交保金不足夠。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法