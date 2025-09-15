傅崐萁「不排除」參選國民黨主席 喊話參選人談一談

立院國民黨團總召傅崐萁（右）接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋（左）訪問。（圖由「千秋萬事」節目提供）

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨本週辦理黨主席選舉參選人領表登記作業，立法院國民黨團總召傅崐萁日前被傳有意參選，他今日接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋訪問時表示，本週一定會做出決定，王追問「你不排除參選，但看需求」？傅崐萁說，「對，因為我是希望大家要談一談」；對於是否符合參選資格，傅語帶玄機表示，憲法保障人民有參政權，「即便有任何限制都有年限，更不能溯及既往」。

傅崐萁指出，2個月前就有很多人跟他說，台中市長盧秀燕好像不會參選國民黨主席，且有多位中常委、上百位黨代表勸進他參選，他重申「成功不必在我，但是成功一定有我」，現在宣布參選者都相當優秀，人數多到可以組棒球隊，但國民黨不要每次選舉完就是撕裂、分裂，希望透過協商，讓每一個人在適合的角色各司其職，讓國民黨更強大，可惜過程中好像沒有看到。

王淺秋詢問，這番話是否可詮釋為，「要我參選可以、不參選也行，大家可以談談看」？對此，傅崐萁表示，是每一個參選人都要談，現在每個人都很優秀，但不是很完美，大家應該要互補，甚至要有默契，若現在協調不成，未來不管誰當選，也要充分合作團結，不然強大的民進黨，不是一個已經沒有資源、家徒四壁的國民黨，有辦法對抗的。

王淺秋再問，「所以你不排除參選，但看需求」？傅崐萁說，「對，因為我是希望大家要談一談」，但是現在好像沒有這個機制，大家沒有要談的樣子。他認為，這段時間黨中央要守穩、守成，不要讓國會有後端的壓力，讓國會能勇往直前，尤其接下來要面對2026，柴米油鹽都要準備，四處募款，黨主席有沒有領導能力很重要，也要有充足的資源及人脈，讓國民黨不虞匱乏，未來要贏得政權，不只要借東風，本身就要具備東風。

不過，根據國民黨這次黨主席選舉作業細則來看，曾被開除黨籍的傅崐萁恐怕不具有候選人登記資格。對此，傅崐萁說，「我想我正式宣布以後，大家再討論都不急。」任何事情不能違背憲法，憲法保障人民有參政權，「即便有任何限制都有年限，更不能溯及既往」，這是基本的法律常識，重要的是誰能真正帶領國民黨，面臨2026民進黨的大軍壓境。

王淺秋最後詢問，「以目前的局勢，你還沒有確定參選、但不排除」？對此，傅崐萁表示，「本週一定會做出決定」，任何職位都是一個承擔，願意為大家承擔都是好事，若能組成夢幻團隊，黨內任何的選舉或責任的擔當，都是可以協調的，協調到最後無法成立時，民主機制就是投票，協商是政黨內聚力很強的工作，更重要的是贏者要能把大家集合起來，各展所長。

