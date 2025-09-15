李慧芝指北市統籌稅款增加高於捷運自付額 北市府：終於承認刪減數

台北市政府表示，行政院說要砍北市捷運建設經費，受影響的不只台北市。（資料照，台北市政府提供）

2025/09/15 09:56

〔記者何玉華／台北報導〕行政院發言人李慧芝在臉書發文說明財政收支劃分法修法的影響，提及地方自治事權必須回歸，以假設台北市明年捷運建設要自付60億元為例，蓋10年要付650億元，但統籌稅款暴增400億元，10年可以多拿4000億元，相信可以妥善規劃運用；不過，台北市政府副發言人蔡畹鎣表示，李慧芝代表行政院第一次公開承認要砍台北市650億元，市府與台北市民完全無法接受。

蔡畹鎣說明，市府以115年數字推估116年將新增鉅額負擔，其中包含「年度總預算案收支差短」171億元、捷運建設增加負擔款（含中央減少補助數）182億元、「一般性補助款」較114年減少100億，共增加453億元負擔，已大於統籌分配款增加的442億元。

請繼續往下閱讀...

蔡畹鎣表示，行政院自週六開會以來至週一凌晨，終於搞懂砍了地方多少錢嗎？這650億元大刀，為何不在週六會中就坦白？台北市長蔣萬安在會前公開喊話、會內也再次要行政院給答案，行政院卻時隔近40小時後才有答案。

蔡畹鎣說，蔣萬安在會前公開說的「一紙公文將大幅刪減地方政府捷運建設的補助經費」並不僅限台北市，受影響的還有高雄等所有推動捷運建設的地方政府，連高雄市長陳其邁都在場外發言「一旦計畫型補助再被減少，不知道這些地方所關心的重大交通建設要如何繼續走下去。」

蔡畹鎣表示，行政院「左手給、右手扣」的手法持續變本加厲，繼違法統刪一般性補助款、惡修黑箱補助辦法以來，還將一向由中央支出的校園電費補助、公園路燈電費補助變要地方付，更連中央開出的租屋補貼支票，都甩鍋地方買單。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法