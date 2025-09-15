為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    若柯文哲再被羈押 吳靜怡：怪自己無法不串證

    吳靜怡今發文指出，柯文哲若再被羈押，那就要怪自己無法做到「不會串證」、幕僚越救越押。（記者方賓照攝）

    吳靜怡今發文指出，柯文哲若再被羈押，那就要怪自己無法做到「不會串證」、幕僚越救越押。（記者方賓照攝）

    2025/09/15 10:02

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長柯文哲涉京華城弊案，日前以7000萬元交保，但北檢提出抗告，高院12日裁定撤銷交保發回更裁，台北地院今（15日）早上10點重開羈押庭。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）今發文指出，柯文哲若再被羈押，那就要怪自己無法做到「不會串證」、幕僚越救越押。

    吳靜怡首先質疑，民眾黨主席黃國昌明明是「政治獻金案」中代表民眾黨的被害人負責人，為什麼還能和被告柯文哲密會三小時？為什麼不敢公開直播？而柯文哲能在媒體記者緊密跟監下，和黃國昌偷偷碰面三小時都不被察覺，這不就是最佳證明，證明柯文哲有能力也有動機暗中接觸證人、統一說法甚至滅證。

    吳靜怡表示，更離譜的是黃國昌自己也和「公益侵占案」、「政治獻金案」的被告、證人高度接觸，法官怎麼確認他們完全不談案情？怎麼確認他們不用手機、不透過第三者溝通？

    吳靜怡也提醒，別忘了柯文哲的太太陳佩琪還有「財產來源不明」爭議，這已經不只是柯文哲個人的問題，而是涉及整個家庭的資金流向與決策，京華城案只是冰山一角，背後還有「魚果市場案」、「南港轉運站案」、「北市科土地案」、「台智光案」等案，上述案件都牽扯到市府同仁、政商網絡、財務往來，若沒有嚴格限制，串證風險根本無法排除。

    吳靜怡向柯文哲及黃國昌喊話：「柯文哲和黃國昌，不要再甩鍋賴清德了！如果真的清白，為什麼一再做出『串證之虞』的行為？智商這麼高絕對不是『不小心』，難道是因為『有必要』所以才冒著再度被羈押的風險。」

    吳靜怡認為：「柯文哲逃亡機會不高，所以再提高交保金沒實質意義，羈押理由一直以來是以『串證之虞』為核心，如果不羈押，那就是司法還真的不公了。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播