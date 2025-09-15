若柯文哲再被羈押 吳靜怡：怪自己無法不串證

吳靜怡今發文指出，柯文哲若再被羈押，那就要怪自己無法做到「不會串證」、幕僚越救越押。（記者方賓照攝）

2025/09/15 10:02

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長柯文哲涉京華城弊案，日前以7000萬元交保，但北檢提出抗告，高院12日裁定撤銷交保發回更裁，台北地院今（15日）早上10點重開羈押庭。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）今發文指出，柯文哲若再被羈押，那就要怪自己無法做到「不會串證」、幕僚越救越押。

吳靜怡首先質疑，民眾黨主席黃國昌明明是「政治獻金案」中代表民眾黨的被害人負責人，為什麼還能和被告柯文哲密會三小時？為什麼不敢公開直播？而柯文哲能在媒體記者緊密跟監下，和黃國昌偷偷碰面三小時都不被察覺，這不就是最佳證明，證明柯文哲有能力也有動機暗中接觸證人、統一說法甚至滅證。

請繼續往下閱讀...

吳靜怡表示，更離譜的是黃國昌自己也和「公益侵占案」、「政治獻金案」的被告、證人高度接觸，法官怎麼確認他們完全不談案情？怎麼確認他們不用手機、不透過第三者溝通？

吳靜怡也提醒，別忘了柯文哲的太太陳佩琪還有「財產來源不明」爭議，這已經不只是柯文哲個人的問題，而是涉及整個家庭的資金流向與決策，京華城案只是冰山一角，背後還有「魚果市場案」、「南港轉運站案」、「北市科土地案」、「台智光案」等案，上述案件都牽扯到市府同仁、政商網絡、財務往來，若沒有嚴格限制，串證風險根本無法排除。

吳靜怡向柯文哲及黃國昌喊話：「柯文哲和黃國昌，不要再甩鍋賴清德了！如果真的清白，為什麼一再做出『串證之虞』的行為？智商這麼高絕對不是『不小心』，難道是因為『有必要』所以才冒著再度被羈押的風險。」

吳靜怡認為：「柯文哲逃亡機會不高，所以再提高交保金沒實質意義，羈押理由一直以來是以『串證之虞』為核心，如果不羈押，那就是司法還真的不公了。」

