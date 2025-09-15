為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    柯文哲羈押1年 台灣民意基金會民調：4成5不同意政治迫害

    北院重開羈押庭，前民眾黨主席柯文哲出庭。（記者方賓照）

    北院重開羈押庭，前民眾黨主席柯文哲出庭。（記者方賓照）

    2025/09/15 09:36

    〔記者謝君臨／台北報導〕針對民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案被羈押1年，是否為賴政府的政治迫害？台灣民意基金會最新民調指出，有4成2民眾同意柯被收押禁見是政治迫害，4成5不同意。基金會董事長游盈隆認為，台灣社會對柯案是否為政治迫害，看法嚴重分歧，毫無共識可言，儘管多數仍相信柯案非政治迫害，該案已成為一個具高強度政治張力的司法案件。

    針對柯案背景，民調指出，2024年9月5日，前台北市長柯文哲因涉入京華城案及政治獻金疑雲，被北檢收押禁見整整一年。2025年9月5日，台北地院裁定得以7000萬元新台幣具保停押，並限制住居、出境、出海，同時須配戴電子腳鐐。9月8日獲交保回家，重獲自由。

    民調問：「有人說：『柯文哲被收押禁見長達1年，是賴清德政府的政治迫害。』請問您同不同意？」結果發現：20.2%非常同意，21.5%還算同意，22%不太同意，22.6%一點也不同意，9.6%沒意見，4.1%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人，4成2同意柯被收押禁見是政治迫害，4成5不同意。不同意者比同意者多2.9個百分點。

    訪問期間是2025年9月8到10日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話753人，手機324人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。

