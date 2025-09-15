與波蘭最幸福的城市當「姊妹」 高雄與波蘭格丁尼亞市締盟

高市副市長羅達生與格丁尼亞市長科西奧雷克（Aleksandra Kosiorek）代表雙城簽署姊妹市協定。（行國處提供）

2025/09/15 08:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府宣布，與曾被評選波蘭最幸福的城市格丁尼亞市，於9月14日正式締結為姊妹市，也是首座波蘭姊妹市，高雄第43座締盟城市，雙方未來將在教育、文化、經貿等面向深化互動，積極促成更多合作機會。

行國處說明，高市府由副市長羅達生率團於9月14至16日，回訪波蘭格丁尼亞市，與格丁尼亞市長科西奧雷克（Aleksandra Kosiorek）共同簽署姊妹市協定。

格丁尼亞市位於波蘭北部濱海省，與高雄同樣以港灣聞名，且是波蘭海軍主要基地，與格但斯克（Gdańsk）及索波特（Sopot）共同組成「三聯市」都會區，透過交通網路緊密連結，大都會區人口約百萬人。

格丁尼亞以港口、造船等產業為核心發展，曾被評選為波蘭最幸福的城市，更是全波蘭首座獲得世界城市數據委員會（WCCD）「智慧城市」認證的城市。

近年格丁尼亞與高雄密切交流，2023年格丁尼亞副市長巴托謝維奇（Bartosz Bartoszewicz）兩度率團訪高，2024年格丁尼亞市長科西奧雷克（Aleksandra Kosiorek）與高雄市長陳其邁與簽署合作意向書。

2025年3月，格市副市長奧斯丁（Bartłomiej Austen）率團再度訪問高雄，並擔任智慧城市論壇講者；同年六月，格丁尼亞市議會通過支持與高雄締結姊妹市議案，科西奧雷克市長正式邀請高雄回訪締盟。

雙城締盟儀式於14日在格丁尼亞移民博物館舉行，格丁尼亞特別選擇具有「通往世界之門」（Gate to the World）象徵意義的地點，展現對締盟的重視；由高市副市長羅達生與格丁尼亞市長科西奧雷克（Aleksandra Kosiorek）代表簽署姊妹市協定。

行國處長張硯卿表示，高雄將持續以積極開放且務實的態度，一步一腳印推動國際城市交流，持續在多元領域拓展實質合作。

高雄與波蘭格丁尼亞市締盟姊妹市。（行國處提供）

高雄與曾被評為波蘭最幸福的城市格丁尼亞市締盟。（行國處提供）

