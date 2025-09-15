為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    交保或收押？柯文哲9點法警室報到 10點重開羈押庭

    前民眾黨主席柯文哲。（資料照）

    前民眾黨主席柯文哲。（資料照）

    2025/09/15 07:47

    〔記者張文川／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城弊案收賄、圖利等案，台北地院5日裁定7000萬元，柯文哲8日辦保獲釋，檢方上週抗告成功，高等法院12日撤銷發回北院更裁，北院合議庭定今日上午10時開庭，並命柯文哲與同案獲3000萬交保的台北市議員應曉薇，提前於9點前至北院法警室報到。

    據悉，法院要求柯、應2人提早報到1小時，是因為2人的交保裁定已被撤銷，今日被傳喚到北院後，即回復原本的羈押狀態，將在北院候審室等候10時被法警提解至法庭，而非如上週開庭時直接自行走進法庭。

    今上午庭訊由檢、辯各自表達對高院裁定書的意見。高院撤銷的主要理由包括，尚有包含共同被告等21名證人尚未詰問，交保無從防免勾串；未解釋公益侵佔、背信罪為何沒有羈押必要性。

    此外，高院認為，北院7月21日的延押裁定，與9月5日的交保裁定，對於勾串之虞的認定差異過大，理由前後矛盾，理由不完備；且對於禁止2人接觸、騷擾、恐嚇、探詢案情的對象，僅泛指「同案被告、證人」，範圍不明確，有再必要明確界定以便柯、應遵循。

    高院的裁定中，對於保釋金額並未著墨，撤銷理由集中於交保的理由不夠完備，諸如為何2份裁定僅時隔1個多月，勾串風險即大幅降低的理由，以及禁止接觸證人的範圍不明確等。

    法界依此認為高院並未要求北院非押不可，而是要求北院提出明確可行的防免勾串、替代羈押的手段，若無從防免，就有羈押的必要。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播