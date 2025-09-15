盧秀燕、侯友宜砲打行政院 張育萌：暴露藍營修法「另一個黑洞」

張育萌批評，盧秀燕（右）、侯友宜（左）二人罵中央違法刪一般性補助款，卻暴露藍營修法的更多錯誤，兩人講的《財劃法》第30條第3項，是國民黨團蠻橫修法搞出的「另一個黑洞」。（資料照）

2025/09/15 07:38

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕《財政收支劃分法》相關爭議持續延燒，台中市長盧秀燕稱財劃法無修法問題，問題出在計算方式；新北市長侯友宜則稱，行政院「有權也有責任」，卻未在事權分配上說清楚。台灣青年世代共好協會理事長張育萌對此批評，盧侯二人罵中央違法刪一般性補助款，卻暴露藍營修法的更多錯誤，兩人講的《財劃法》第30條第3項，是國民黨團蠻橫修法搞出的「另一個黑洞」。

張育萌14日深夜在臉書發文提到，藍營縣市長現在陷入兩難，明知統籌分配款被國民黨團掏空345億，卻又不能砲打立院，而侯友宜對此開轟行政院，強調刪除要給各縣市的「一般性補助款」就是違法。而侯的主張是《財劃法》立法時擔心新法上路後，中央會刪減要給地方的「一般性補助款」，因此在《財劃法》第30條第3項規定，中央給的一般性補助款不能少於「新法上路前一年的數目」。

張育萌續指，相比侯友宜，盧秀燕則是玩兩手策略，22日聲稱到行政院開會是希望能把「被砍的250億」救回來，但事實上盧市府早就直接對行政院提訴願，盧還說「希望中央回頭是岸，可惜他們沒有回頭，沒有依法補助給我們。」

張育萌強調，事實上盧秀燕和侯友宜講的《財劃法》第30條第3項，根本就是國民黨團蠻橫修法搞出的另一個黑洞，國民黨要的是新法上路後，「各縣市」的一般性補助款一毛都不能砍，但國民黨團提案從去年4月起，一直寫成「中央政府給予地方政府之一般性補助款項金額」，不可以比新法上路前一年的數目少。張育萌解釋：「這句話的意思會變成，『中央編給22縣市的一般性補助款，加總起來的那一筆數字』，不能比前一年少。」

張育萌指出，國民黨團幾個字寫錯，就就直接讓2501億的一般性補助款分配混亂，原本可以好好討論糾錯改正，但國民黨3分鐘送出財政委員會，連到場縣市長都不給發言機會，在院會也大打出手，現在的狀況就是惡果。張育萌提及，若按照國民黨的想法修法，應該要寫成「中央政府給予直轄市、縣（市）之一般性補助款」，才會指的是「中央給各縣市的補助款」都不能少，這在《地方制度法》已有先例。

張育萌痛批：「現在問題很清楚了，國民黨不只數學爛透，還法盲。重點是，法盲還怕大家不知道自己有多蠢。台灣到底怎麼會有這種抄都會抄錯的爛黨？《地方制度法》就擺在那，六法全書是禁書嗎？給國民黨open book都不會，真的是全科當掉重修。」

張育萌直言，現在國民黨假裝沒看到分子分母寫錯，又翻臉不認《財劃法》第30條抄錯，照三餐怪天怪地怪中央，既然縣市長跟行政院看法如此不同，行政院已經在今年5月21日就這條向憲法法庭聲請釋憲。但張也提醒盧秀燕和侯友宜：「別忘了，憲法法庭就是被你們黨團癱瘓了，所以你們等到天荒地老，也不會等到釋憲結果。」

張育萌諷刺地說：「國民黨再次示範，自己是『立法災難永動機』，一邊製造問題，同時把責任推給行政院，再用縣市長當擋箭牌、把人民納稅錢當政治素材。這一套『自己抄錯、怪老師沒糾正；自己亂修、逼別人擦屁股』的黑色喜劇，國民黨真是演到出神入化。」

