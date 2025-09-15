為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    藍白瞎扯「府院黨屠刀砍向地方」 許美華嗆：自己砍的自己認帳

    許美華14日深夜在臉書發文提到，國民黨現在把錯推到行政院上，但卓榮泰只是說出事實，國民黨稱「府院黨砍向地方政府的這把屠刀」，藍白自己砍的自己認帳，不要總是「賴清德」。圖為藍營縣市首長。（資料照）

    許美華14日深夜在臉書發文提到，國民黨現在把錯推到行政院上，但卓榮泰只是說出事實，國民黨稱「府院黨砍向地方政府的這把屠刀」，藍白自己砍的自己認帳，不要總是「賴清德」。圖為藍營縣市首長。（資料照）

    2025/09/15 08:06

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕《財政收支劃分法》相關爭議持續延燒，行政院13日邀22縣市首長座談，行政院長卓榮泰對外說明，強調「立法院要對他自己造成的錯誤向國人負責，請立法院勇敢面對」。反紫光奇遊團成員許美華14日深夜在臉書發文提到，國民黨現在把錯推到行政院上，但卓榮泰只是說出事實，國民黨稱「府院黨砍向地方政府的這把屠刀」，藍白自己砍的自己認帳，不要總是「賴清德」。

    許美華表示，賴政府團隊過去一週因為回應財劃法軟弱被支持者狂炸，最後終於硬起來，堅持不為藍白亂修法收爛攤子，卓榮泰的話一點也不尖銳，只是如實點出事實，守住行政團隊「依法行政」的底線而已。

    許美華提到，現在國民黨開始把錯推到行政院身上，說「府院黨拿屠刀砍向地方政府」，許反問：「你們說『府院黨砍向地方政府的這把屠刀』，到底在哪裡？藍白自己砍的自己認帳，不要賴給別人，總是賴清德！」尤其大罷免失敗落幕，行政院要「尊重」立法院決議，已經三讀而且退回覆議的財劃法，就是遵守立法院的新法、依法執行。

    許美華指出，藍白如果覺得《財劃法》修法有錯，計算公式搞錯分母害很多地方縣市少拿很多億，還有300多億卡住動彈不得，要罵就去罵提案亂修法的傅崐萁、王鴻薇、林思銘等立委吧。

    至於《財劃法》如何善後，許美華強調「法律的事就法律解決」，藍白在新會期可以儘快提案再修財劃法，屆時行政院也應該自提修正版本。許美華說，可能有人問9月新會期修法時程來不及趕上明年預算，必須後年（2027年）才能生效該怎麼辦？許美華直言：「沒有怎麼辦，該怎麼辦就怎麼辦！這據說是自稱60%主流民意選出來的藍白立委的決策，大家一起承受，全民共業我OK！」

    熱門推播