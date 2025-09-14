盧秀燕稱明年補助被砍250億 中議員曝光市府報告「是多136億」

台中市長盧秀燕日前出席行政院財劃法會議，稱被砍250億。（市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕行政院邀22縣市首長討論如何解決統籌分配稅款爭議，台中市長盧秀燕稱財劃法沒有修法問題、問題出在計算方式，更喊話說要把被砍掉的250億救回來。民進黨台中市議員黃守達指出，議會臨時會明（15日）登場，市府預計在臨時會進行新財劃法專案報告中，提及明年度預算根本比今年多136億，「盧說的250億怎麼算的」；財政局僅表示，中央明年確實大砍諸多預算補助。

黃守達表示，市府近來送給台中市議會的新版財劃法專案報告，明年度中央挹注財源包括，統籌分配稅款741億、一般性補助190億、計畫型補助182億，加總就是1113億；其中統籌分配款暴增295億，儘管計畫型補助款減少，但一般性補助款還增加，加總起來，明年度補助比今年多了136億。

黃守達質疑，藍白立委修惡財劃法，地方首長昧著良心瞎挺，如今導致問題一大堆；財劃法要如何修正，是立法院要解決的問題，盧秀燕應好好說清楚多出來的財源做什麼，請她不要轉移焦點，中央挹注財源多了136億還哇哇叫，「不會做就換人做」。

民進黨議員陳淑華與周永鴻也質疑，盧秀燕率藍白縣市長政治操作記者會，不問自家立委亂修財劃法，把公式寫錯，害地方財政出大包，藍白15縣市長不認錯，還甩鍋給中央，連國民黨團都已經承認瑕疵要啟動修法了，「有遠大前程，想要選總統的人千萬不要再裝死硬拗」。

財政局指出，目前中央預算補助雖還未定案，但明年度中央減少或取消補助項目包含：班班有冷氣及學校、路燈優惠電價與凍漲電價差額、捷運藍線補助等。

