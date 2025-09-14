中國漁船越界解放軍撐腰、我海巡吃癟？廣播錄音惡意變造上傳抖音

我海巡署連江艦。（記者姚岳宏翻攝）

2025/09/14 20:39

〔記者姚岳宏／台北報導〕網路流傳一段從中國抖音截下來的影片，指稱昨天中午我海巡署連江艦執法時，驅離越界中國漁船時，被中國漁船及一旁護衛的解放軍056A型護衛艦「宣城艦」嗆聲，還以船上廣播大談一中言論、並干擾執法，營造中國漁船旁邊有解放軍撐腰的假象。網友看到此畫面，都說海巡署被欺負了，要多加油。對此，海巡署澄清，經查該影片是將連江艦在2個不同時段，分別對上漁船及中艦的廣播錄音，惡意剪接、前後倒置而成。

該段錄音前面先是我海巡連江艦表示中國漁船已越界，要求「立即起網、往西離開」，隨即中國漁船回說，「吼叫什麼，你咬我啊」，此時解放軍宣城艦的聲音出來了，表示漁船由中方處置，要求海巡艦保持安全距離，隨後大談「兩岸同屬一中」的一中言論；整段影音都在營造解放軍艦替漁船撐腰的情境。該影音在中國抖音大肆播送，臉書Taiwan ADIZ特別將這段影音擷取下來，指稱海巡連江艦執法被欺負成這樣，這口氣你吞得下去嗎？海巡加油！

請繼續往下閱讀...

海巡署晚間大動作澄清，連江艦監控中國「645」軍艦與驅離中國漁船，這是兩起不同時間、地點之案件；中國這類認知作戰，企圖營造海巡署「連江艦」執法時遭到解放軍艦干擾之假象，海巡署予以嚴正譴責，也呼籲中方約束其船舶，切勿違法進入我國水域。

href="https://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/5177990" target="_blank">網傳共軍干擾我「連江艦」執法 海巡署：影片經剪輯營造假象

抖音惡意變造錄音，營造我海巡艦艇吃癟假象。（記者姚岳宏翻攝）

廣播錄音被惡意變造，營造中國漁船旁邊有解放軍撐腰的假象。（記者姚岳宏翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法