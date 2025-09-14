賴清德彰化座談 指示民代成立紓困小組助中小企業

民進黨彰化黨政座談會，會後由民進黨發言人吳崢（左）及彰化縣黨部主委楊富鈞（右）轉述總統賴清德回應重點。（記者陳冠備攝）

2025/09/14 19:59

〔記者陳冠備／彰化報導〕總統賴清德今到彰化溪湖鎮和黨公職人員座談，現場展開近3小時的閉門會談，賴會後並未受訪。民進黨發言人吳崢及彰化縣黨部主委楊富鈞事後轉述，眾人關心的美國對等關稅衝擊大，對此賴清德指示，民代可協助企業與政府對接取得資源，度過難關。

總統賴清德上午先到溪湖福安宮參香，隨後在廟埕發表演說，提出「三大使命」政策藍圖，包含國防、產業等，接著話鋒一轉，暢談教育補助與青年圓夢基金，獲現場民眾熱烈回應。

請繼續往下閱讀...

賴清德指出，目前已實施高中職免學費、私立大學生學費補助，並對弱勢家庭學生提供加碼補助，同時規劃宿舍與在外租屋補助，減輕家長負擔。此外，政府還設立百億元「青年海外圓夢基金」，協助15至30歲青年赴海外發展，鼓勵新世代勇敢追夢。

賴清德現場展現親民一面，當看到年長者在烈日下撐傘聽講時，他立刻互動，並強調政府推動長照政策，就是希望人人無後顧之憂，「活得快樂又勇健」。

下午賴清德則轉往溪湖藝文館，與縣內黨公職及民代閉門座談近3小時，但會後賴未受訪，由吳崢與縣黨部主委楊富鈞轉述重點，焦點集中在美國對台「對等關稅」的衝擊。

吳崢表示，座談會上，多位民代認為，彰化是傳統產業與中小企業重鎮，美國課徵對等關稅勢必造成衝擊，亟需政府提出具體對策。對此，賴總統回應，行政院已編列930億元紓困支持方案，並指示民代可在各自服務處成立「紓困支持因應小組」，協助地方企業與政府對接，方便申請貸款與各項資源，攜手度過難關。

楊富鈞則補充，座談會上並未觸及2026選舉議題，黨公職多聚焦民生議題，包括中小企業照顧、普發現金及打詐等。賴清德回應指出，行政院已提出合法且正確的普發版本照顧人民，同時中央成立打詐中心並通過「打詐四法」，未來也將研議加重刑責，以強化嚇阻效果。

賴清德在廟埕發表演說，強調「一定要把台灣顧好」。（記者陳冠備攝）

賴清德到彰化縣溪湖福安宮參香演講，支持者在烈日下持雨傘聽講，吸引賴清德注意跟致意。（記者陳冠備攝）

