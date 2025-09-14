賴清德台中黨公職座談 「民生利多必讓人民有感」

立委何欣純及民進黨中央黨部發言人韓瑩（右）代表轉述賴總統與黨公職座談內容。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕總統賴清德今天下午前往台中市水景福隆宮活動中心，與台中市民進黨黨公職人員座談，座談時間長達3.5小時。立委何欣純及民進黨中央黨部發言人韓瑩代表轉述指出，與會人員踴躍發言，總統也一一筆記回覆，針對青年社宅、新青安政策、年輕家庭碰到的生育、托育等民生相關議題，賴總統表示，針對民生利多的政策，政府一定會再進一步的調整得更好，一定會讓人民有感。

韓瑩表示，與會議員及國策顧問等皆踴躍發言，其中蠻重要的議題是假消息的闢謠，蠻多議員提到希望中央的資訊能更快速，總統也提到新的秘書長徐國勇上任後實施222法則，包括消息在2個小時以內、新聞稿200字，圖卡不要超過2句話或2張圖片，中央黨部目前也有做網站，極力闢謠，希望各地議員加入這個平台，中央地方一起合作將重要且正確的資訊傳遞出去；另民進黨秘書長徐國勇也強調，他從媒體人轉為秘書長，接下來會經常透過黨部的YT做直播，扮演重要的角色，不定時地跟民眾做政策溝通。

何欣純說，會中有議員反映新青安政策緊縮，致年輕人交不出利息、頭期款太重或貸不到款等，總統回應指出，行政院目前已同意微調，這就是我們對年輕世代的同理心，新青安貸款「限貸令」將不溯及既往，總統並以此說明行政院有做事，願意傾聽民眾的聲音，未來會在各個民生法案、經濟產業政策等，要求中央各部會一起把這些對民眾或對產業經濟有利的，政府有做事的部分，好好宣傳，而且要善用AI、臉書、YT及IG等所有社群平台，要趕上且因應時代的改變。

對於現在危及國家安全的假訊息、假消息及謠言，甚至詐騙等，總統要求中央黨部及政院各部會要及時的來因應說明，共同組成一個消息正確迅速揭露的網絡，讓所有民眾都能夠知道什麼是假的，什麼是真的。

何欣純並指出，針對普現金一萬元，因藍白提出的版本違憲，行政院除了提釋憲外，另一方面也提出特別條例及預算，將依行政院的模式來普發現金，苦民所苦；另針對藍白提出的財政收支劃分法造成目前的錯誤，何欣純希望立法院應負起責任，大家坐下來商討解決。

