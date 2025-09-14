參加公館走讀被抹黑 苗博雅批「圍苗救蔣」：國民黨才是違法集會

台北市議員苗博雅批國民黨違法集會上癮了，反而怪其他人沒有跟他們一樣中毒。（資料照，取自苗博雅臉書）

2025/09/14 19:10

〔記者何玉華／台北報導〕台北市社會民主黨議員苗博雅被國民黨議員王欣儀指控，在公館圓環抗議事件中帶領綠衛兵抗議，國民黨立委王鴻薇也指控苗落跑。苗博雅回應說，「圍苗救蔣」的政治抹黑和污衊，無法解決明天（15日）上班日開始的交通黑暗；她參加合法集會，在活動結束後離去，沒有參加的國民黨人卻怪她「沒有違法集會」，「國民黨違法集會上癮了，反而怪其他人沒有跟他們一樣中毒！」

台北市政府在上週六（13日）凌晨拆除公館圓環填平公車專用地下道，明將迎來首個上班日的交通考驗；王欣儀今（14日）在臉書貼出擷取自苗博雅直播畫面中，民眾捧著台北市長蔣萬安「遺照」的畫面，質疑是死亡威脅，檢察官辦不辦？蔣萬安對此未回應；警方則表示未接獲相關報案，若有接獲報案將依法受理。

忙了球隊事務一整天的苗博雅稍早回應說，所有的評論和報導，必須基於事實，「圍苗救蔣」的政治抹黑和污衊，無法解決明天上班日開始的交通黑暗，未來尖峰300班公車大排隊、大塞車增加的不幸死亡事故風險。

苗博雅表示，912當晚的活動，由行人零死亡推動聯盟號召，她直接點出時間軸，打臉國民黨胡說八道：19:00活動開始、20:10民眾黨張志豪議員離場、21:15主辦單位宣布活動結束、21:30苗博雅回答現場民眾問題後離開、隔日凌晨00:15左右發生爭議事件。

苗博雅說，她參加合法集會，在主辦單位宣布活動結束後離開，反而沒參加活動的國民黨人，怪她怎麼沒有違法集會。國民黨違法集會上癮了，怪其他人沒有跟他們一樣中毒！任何集會現場出現的暴力行為，她的態度一直很清楚：「該辦就辦，不要雙標！揮拳該被譴責，警察頭上衝浪和勒警也都是錯誤。」

她強調，大量不符事實的短影音，任何指控苗博雅在爭議發生後離場的說法，都是假訊息。假新聞必須立刻更正！網軍必須被唾棄！當政府做了一個愚蠢的決策，最有效的護航，就是發動政治集體攻擊，消滅一個嚴格監督市府的議員，製造寒蟬效應，讓每個議員都不敢追蹤問題。蔣萬安被問到公館圓環掉頭就走，這是真正的臨陣脫逃！

