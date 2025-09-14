公館圓環抗議爆警民衝突！國民黨酸她落跑 苗博雅列時間軸駁斥謠言

台北市公館圓環及公車道拆除案，北市府在13日凌晨開始動工，抗爭群眾與警方發生衝突遭壓制，隨後被強制抬走。（資料照，記者廖振輝攝）

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府拆除公館圓環已在13日凌晨進行公車專用地下道填平工程，行人零死亡聯盟12日晚間召集再地區民、交通團體、學生代表發起「守環行動：圓環大走讀」活動，懇請蔣萬安撫停止施工，重啟協商，過程中與警方發生衝突，有陳抗民眾被警方壓制在地，並強制拖離現場，引發外界討論。受邀出席該活動並發表談話的北市議員苗博雅，事後被國民黨指稱看到發生衝突就提早離開，酸「苗頭不對就落跑」，苗博雅需要出來道歉。對此，苗博雅稍早列出活動當天時間軸，嚴正駁斥藍營捏造的謠言！

民團發起抗議公館圓環拆除、填平公車專用地下道，發生警民衝突，有民眾被警察壓制在地上，強硬抬走的畫面引發網路熱議，沒想到國民黨的人跳出來指稱，苗博雅提早離開活動，是因為看到衝突不想惹事上身，所以趕快落跑，這兩天苗博雅的臉書湧入不少藍白粉嘲諷「苗頭不對，可悲至極」、「先落跑是什麼意思？」、「青鳥王帶頭鬧事，跑跑跑」、「苗頭不對，先閃再說」、「要不要改叫落跑苗？」、「帶人去現場打警察然後自己落跑？」、「苗頭不對又一樁」。

國民黨立委王鴻薇更要求苗博雅對此事負責，「苗博雅率眾到現場，對於民眾失控的場面，特別是毆打警察，苗博雅有沒有出來道歉？」她還酸，苗博雅作為一個民意代表為民眾陳情，最後自己眼見苗頭不對落荒而逃，放著這些民眾不顧，「請問有法治的觀念嗎？有道德的觀念嗎？」

對此，苗博雅今晚在臉書發文，「所有的評論和報導，必須基於事實。圍苗救蔣的政治抹黑和污衊，無法解決明天上班日開始的交通黑暗，未來尖峰300班公車大排隊、大塞車，增加的不幸死亡事故風險。912活動，由行人零死亡推動聯盟號召，主辦單位已經再次說明。」

「國民黨胡說八道，直接看時間軸打臉！當天晚間7點活動開始，8點10分張志豪議員離場，8點15分主辦單位宣布活動結束，9點30分苗博雅議員回答現場民眾問題後離開，一直到隔天凌晨零時15分發生爭議事件。苗博雅參加合法集會，在主辦單位宣布活動結束後離開。反而沒參加活動的國民黨人，怪苗博雅怎麼沒有違法集會。國民黨違法集會上癮了，反而怪其他人沒有跟他們一樣中毒！」

苗博雅表示，「任何集會現場出現的暴力行為，我的態度一直很清楚：該辦就辦，不要雙標！揮拳該被譴責，警察頭上衝浪和勒警也都是錯誤。大量不符事實的短影音，任何指控苗博雅在爭議發生後離場的說法，都是假訊息！假新聞必須立刻更正！網軍必須被唾棄！當政府做了一個愚蠢的決策，最有效的護航，就是發動政治集體攻擊，消滅一個嚴格監督市府的議員，製造寒蟬效應，讓每個議員都不敢追蹤問題。萬安被問到公館圓環掉頭就走，這是真正的臨陣脫逃！」

