香菇王創辦人王義郎過世 曹興誠：少了一位抗共保台大將

為協助國軍弟兄急難救助，台灣好德公益文化協會去年於台北美福大飯店舉行「急難救助敬軍募款」記者會，邀請總統府秘書長潘孟安、第一名店董事長王義郎（前右2）等人出席。（資料照）

2025/09/14 18:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕年逾80歲的「第一名店」董事長王義郎逝世，前聯電董事長曹興誠今指出，「王董事長的逝去，讓我們少了一位抗共保台的大將，是台派的重大損失」。

出生於日治時代末期的台灣農家子弟王義郎，年輕時在證券業闖蕩多年，曾擔任永興航空總經理，創下7年任內無飛安意外事件的紀錄。他於46歲時創立《香菇王》品牌，64歲更打造「第一名店」。

關於政治議題，王義郎生前受訪曾談及，台灣本來就是獨立的國家，有人民、政府、土地、幣值、軍隊、護照；賴清德也不採用有爭議的人選，反觀國民黨、民眾黨與黑金關係說不清楚，以賴清德處理民進黨內問題手段，能清楚知道他會如何治理這項問題。

另外，我國空軍官校學生徐皓明家境清寒，在美國空軍官校公費留學時，2024年5月底畢業前夕，媽媽及外婆赴美參加畢業典禮，在美遭遇重大車禍，兩人頸椎受傷開刀，頸部以下癱瘓。當時擔任好德公益文化協會理事長王義郎曾發起勸募，募款近千萬元幫助國軍弟兄。

曹興誠指出，王董事長出身貧困農家，從彰化銀行基層做起，以後轉戰金融業，航空業，曾任永興航空公司總經理7年，後籌辦慶宜和大展證券。46歲創立香菇王集團，並在64歲打造「第一名店」。

曹興誠說，王董事長爽朗正直、樂善好施，愛土愛鄉，在「台派」人士中廣受尊敬。他說，「王董事長的逝去，讓我們少了一位抗共保台的大將，是台派的重大損失」、「我很難過。希望王董事長家人節哀順變」。

