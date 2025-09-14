退警總會長耿繼文盼傅崐萁選國民黨主席 大批網友酸：警察挺罪犯！

耿繼文發文稱期待傅崐萁參選國民黨黨主席。（資料照）

2025/09/14 18:38

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨明天（15日）開始辦理黨主席選舉參選人領表登記作業，退警總會長耿繼文今天（14日）在臉書發文稱，期待傅崐萁參選國民黨主席，還大讚他是「優秀人選中的好人選」，引發外界熱議，大批網友嘲諷「警察挺罪犯」，諷刺至極。

目前已表態參選國民黨主席者包括國民黨立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前立委鄭麗文、國民黨中常委孫健萍、前國代蔡志弘、律師李漢中，前中廣董事長趙少康或前台北市長郝龍斌將推派一人參選。有消息也傳出，傅崐萁有意參選，但他否認稱，從一開始到現在都沒有這個想法。

請繼續往下閱讀...

不過耿繼文今天PO文表示，期待傅崐萁參選國民黨黨主席，「傅崐萁一直以來，都是很出色的人物，從他早年的立委，接續下來的縣長，到現在的立院國民黨黨團總召，我們都可以看到他的作爲，他的傑出，他的與眾不同。雖然有些人會提他炒作股票做牢的事，但那畢竟是在他當立法委員之前的陳年往事，經民進黨政治打壓而入獄，情同柯文哲的遭遇。」

「歷史上有很多例子，劉邦打敗項羽，創立漢朝，但在他創立偉大漢朝前，他是地方上的地痞混混，出身並不好，而我們要看的不是他過去，而是要看他現在是否英雄，是否管用。從古至今，誰是聖人？誰是完人？有誰能告訴我們，誰是完人？執著糾結過往，只會徒增困擾。」

「傅崐萁自擔任花蓮縣長起至今，花蓮縣政府在每個月第一個星期一，一定舉行聯合升旗典禮，雨天則在走廊上精神講話；且經年在花蓮全境的主要道路上掛國旗，他在地方縣政作為上維護中華民國，堪稱是第一人，大家問問花蓮人即知。在亂世亂局中，國民黨處境艱難，黨主席需承擔，需帶領大家迎戰民進黨的邪惡跟詭詐，在國民黨家徒四壁的情況下，黨主席並不好當，我覺得傅崐萁是優秀人選中的好人選。」

政治工作者周軒今下午轉發耿繼文的貼文，大批網友嘲諷「警察挺罪犯，整個讚讚讚」、「還有比這還要諷刺的嗎？」、「優秀啦，國民黨哪個不優秀」、「退休警察們支持前科犯欸」、「什麼都民進黨，這年頭幹甚麼狗屁事都是民進黨跟賴清德的錯」、「他被判刑是馬英九時期，除了因為炒股，就是假離婚案，什麼都推給政治打壓，還有退警相信，這是一群什麼樣的牛鬼蛇神？」、「炒股是馬政府時代好嗎？還要不要臉啊」、「病毒當主席，有夠立志」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法