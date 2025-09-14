藍白硬修財劃法出包籲再修法 行政院：盼立院負責任解決

行政院發言人李慧芝。（資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕有關去年主導「財政收支劃分法」修法的立法院國民黨團呼籲行政院提出修法一事，行政院發言人李慧芝今（14）日表示，行政院在覆議時，就已經明確指出修法錯誤，但非常遺憾，覆議遭到否決。因此，希望立法院正視問題的根源，採取負責任的態度來解決問題。

藍白立委去年聯手通過的「財劃法」，近來引發諸多分配不平、公式計算錯誤的爭議，立法院國民黨團表態將提案修正統籌分配稅款公式，並呼籲行政院拿出版本、別空口說白話。

台中市長盧秀燕昨日聲稱，希望把台中市至少被砍的250億能夠搶救回來。中央若認為要修法，應展現誠意，一個月內修法即可完成，否則令人擔心是以修法為名，拖延或削減地方財源，影響地方預算編列與建設推動。

對此，李慧芝強調，新版財劃法的法條公式錯誤、指標設計不公，都更加劇了城鄉差距。例如明年的統籌稅款，因為公式的分母錯誤，導致連江縣幾乎0成長，反觀台中市則大增295億元，漲幅達66%。而明年中央挹注台中市的財源達993億元，也比今年增加了128億元，而且，2024年台中市還有42億元的收支賸餘，相信能夠好好照顧台中市民。

李慧芝說明，為了解決立法院通過的新版財劃法，對國家財政所帶來的重大危機，以及對中央和地方政府的嚴重影響，昨天行政院長卓榮泰邀集22位縣市首長會議當中，多數也認為財劃法應該有通盤檢討的必要性，也誠如卓院長所強調，如果要修新財劃法，一定要讓大家同意，過程也一定要符合民主程序，行政院未來將推出可長可久，符合均衡台灣、均衡城鄉的財劃法修法，也期望屆時能夠獲得朝野共同支持。

