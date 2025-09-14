AIT為台發聲 王婉諭：台灣、中國互不隸屬是客觀且歷史事實

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

2025/09/14 16:52

〔記者林哲遠／台北報導〕二次大戰終戰80週年，中國以「開羅宣言」等文件指稱日本已將台灣主權歸還中國，遭美國在台協會（AIT）批評中國不實法律論述，意圖將台灣孤立於國際社會外。時代力量黨主席王婉諭今日受訪時說，「台灣」與「中華人民共和國」互不隸屬，這不只是現在的客觀事實，更是歷史事實，呼籲朝野政黨，讓支持台灣的國際友人，也能聽見我們的聲音。

美國在台協會昨表示，中國刻意曲解二戰時期文件，包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」及「舊金山和約」，企圖藉以支持中國脅迫台灣的行徑。北京的論述完全是虛假不實的 ，這些文件均未決定台灣最終的政治地位；中方不實法律論述的意圖是將台灣孤立於國際社會之外，並限制其他國家與台灣互動的主權選擇等更廣泛行動之一環。

請繼續往下閱讀...

對此，王婉諭認為，「台灣」與「中華人民共和國」互不隸屬，這不只是現在的客觀事實，更是歷史事實；不論中共怎麼曲解史實，扭曲真相，都不會改變這件事，包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」及「舊金山和約」，甚至是聯合國的「第2758號決議」，對於中共扭曲事實的發言，台灣社會應該要展現明確的態度，表達嚴厲的譴責。

王婉諭強調，讓台灣走向世界，應該是全民的共識，時力呼籲朝野政黨，在此刻應該要團結一致，守護台灣主權、展現決心，讓支持台灣的國際友人，也能聽見我們的聲音！

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法