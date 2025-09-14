為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    AIT為台發聲 王婉諭：台灣、中國互不隸屬是客觀且歷史事實

    時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

    時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

    2025/09/14 16:52

    〔記者林哲遠／台北報導〕二次大戰終戰80週年，中國以「開羅宣言」等文件指稱日本已將台灣主權歸還中國，遭美國在台協會（AIT）批評中國不實法律論述，意圖將台灣孤立於國際社會外。時代力量黨主席王婉諭今日受訪時說，「台灣」與「中華人民共和國」互不隸屬，這不只是現在的客觀事實，更是歷史事實，呼籲朝野政黨，讓支持台灣的國際友人，也能聽見我們的聲音。

    美國在台協會昨表示，中國刻意曲解二戰時期文件，包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」及「舊金山和約」，企圖藉以支持中國脅迫台灣的行徑。北京的論述完全是虛假不實的 ，這些文件均未決定台灣最終的政治地位；中方不實法律論述的意圖是將台灣孤立於國際社會之外，並限制其他國家與台灣互動的主權選擇等更廣泛行動之一環。

    對此，王婉諭認為，「台灣」與「中華人民共和國」互不隸屬，這不只是現在的客觀事實，更是歷史事實；不論中共怎麼曲解史實，扭曲真相，都不會改變這件事，包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」及「舊金山和約」，甚至是聯合國的「第2758號決議」，對於中共扭曲事實的發言，台灣社會應該要展現明確的態度，表達嚴厲的譴責。

    王婉諭強調，讓台灣走向世界，應該是全民的共識，時力呼籲朝野政黨，在此刻應該要團結一致，守護台灣主權、展現決心，讓支持台灣的國際友人，也能聽見我們的聲音！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播