駐荷蘭代表投書荷媒 籲支持台灣參與聯合國及ICAO

2025/09/14 17:21

〔中央社〕聯合國大會9日開議，台灣因中國打壓迄今無法參與。荷蘭媒體近日全文刊登駐荷蘭代表田中光投書，呼籲荷蘭各界堅定拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議，支持台灣參與聯合國及國際民航組織（ICAO）等國際組織。

荷蘭「改革日報」（Reformatorisch Dagblad）12日刊登田中光投書。田中光在文中指出，中國自1971年起持續曲解聯大2758號決議，錯誤宣稱台灣屬於中國，打壓台灣參加國際組織，但該決議僅處理中國在聯合國的代表權，未提及台灣，更未授權中國代表台灣。

他表示，中國做法已對國際法治構成威脅，也破壞台海現狀，危及對荷蘭具重要利益的印太地區和平穩定。尤其台灣不僅是荷蘭半導體產業重要合作夥伴，也是荷蘭在亞洲第3大貿易夥伴。

另外，田中光說，台北飛航情報區（FIR）是通往亞太地區重要門戶，包括荷蘭皇家航空（KLM）在內，多家國際航空公司每天使用此空域。2024年，阿姆斯特丹與台北間航班超過880架次，載運22.5萬名旅客。

他指出，然而，中國除濫用2758號決議阻撓台灣參與國際民航組織，還頻繁派遣軍機軍艦侵擾台灣，2025年初至今已出動逾3200架次軍機進入台北FIR，嚴重威脅國際航空安全，增加旅運風險與成本。

田中光說，聯合國持續接受中國單方面詮釋，導致台灣人民與媒體被拒於聯合國大樓與會議之外，此舉不僅對台灣不公，也違反荷蘭高度重視的人權、平等與新聞自由價值。

他表示，當聯合國容許會員國曲解決議並系統性歧視數百萬人民，已損及其守護國際法治的公信力，背離「人人享有平等權利」的基本原則。

田中光強調，台灣是繁榮的民主國家，也是可信賴的夥伴，能在醫療保健、氣候變遷及科技創新等領域對聯合國「永續發展目標」（SDGs）做出積極貢獻。荷蘭的安全與繁榮仰賴穩定的國際秩序，因此更應堅定支持台灣參與聯合國，拒絕中國錯誤濫用2758號決議。

