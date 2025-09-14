AIT批中國扭曲開羅宣言 北社：人民自決是台灣根本立場

美國在台協會昨直言，中國試圖扭曲「開羅宣言」等文件，意圖將台灣孤立於國際社會外。對此，台灣北社今強調，人民自決才是台灣的根本立場。圖為台灣北社7月召開記者會情形。（記者田裕華攝）

2025/09/14 15:20

〔記者林哲遠／台北報導〕二次大戰終戰八十週年，中國以「開羅宣言」等二戰文件指稱日本已將台灣主權歸還中國；美國在台協會昨直言，中國試圖扭曲「開羅宣言」等文件，意圖將台灣孤立於國際社會外。對此，台灣北社今強調，人民自決，才是台灣的根本立場，歷史文件並非主權移轉的法律依據，不能成為外力介入台灣的理由。

台灣北社指出，近來，國際社會再度針對台灣主權問題提出不同聲音，美國在台協會（AIT）明確指出，《開羅宣言》與《波茨坦公告》等二戰時期的政治文件，並未決定台灣最終的政治地位。這樣的立場，正與台灣社會長久以來的共識相符，歷史文件並非主權移轉的法律依據，不能成為外力介入台灣的理由。

北社強調，台灣的主權來自人民的選擇與實踐，而非外國宣言或政權片面主張。台灣已歷經總統直選、政黨輪替、國會全面改選與公民投票，這些制度化、持續更新的民主過程，就是最真實的「人民自決」。這種自決精神，不僅符合《聯合國憲章》，也契合《經濟、社會、文化權利國際公約》與《公民及政治權利國際公約》所保障的人民權利。

北社說，我們要告訴世界，台灣不是歷史的附屬，而是當代民主的先行者，台灣的未來，不由戰時政治文件決定，而由2300萬人民共同選擇，台灣的存在，不是陰影中的模糊，而是陽光下堅定自信的民主實踐，沒有台灣，就沒有今日的AI時代；我們在台灣看見世界，世界也正在看見台灣。

北社重申，唯有堅持民主、持續實踐人民自決，台灣才能在國際社會中發揮力量，展現自信與榮耀。台灣一次又一次透過選舉向世界證明，我們要走自己的路，我們就是主權的主人。

