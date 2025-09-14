小草明聲援柯文哲？張益贍嗆「證人大集結」：戰犯不只陳智菡還有「他」

民眾黨主席黃國昌與前主席柯文哲。（資料照）

2025/09/14 15:45

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉入弊案遭羈押一年，本月8日獲准以7000萬元交保，但高等法院12日撤銷原裁定並發回更裁，台北地院將於明（15）日上午10時重新開庭。外界關注支持者「小草」是否會集結北院聲援。前民眾黨中央委員張益贍則在臉書發文直言，聲援行動恐演變為「證人大集結」，並點名陳智菡與黃國昌捲入「阿北戰犯」爭議。

台北地檢署抗告理由之一，正是針對柯文哲與民眾黨立院黨團主任陳智菡同車的爭議，使陳被外界視為交保撤銷的「頭號戰犯」。張益贍今（14）日在臉書發文直言，「明天小草號召北院集合聲援阿北！會不會變成證人大集結？！倒了一個陳智菡，還有千千萬萬個陳智菡！」

張益贍並列出事件演變時間表：9日與陳智菡同車、拍片批評台北市長蔣萬安處理雙子星大樓延宕，並與黃國昌深談3小時；10日民眾黨中央委員會通過2026提名條例及聯合政府研議；12日高院發回更裁；13日柯公開表態挺黃是新北市長最佳人選。

張益贍更進一步質疑，「阿北戰犯」不只陳智菡，還包括黃國昌，並懷疑黃國昌是否要求陳智菡「主動同車」，利用柯文哲拍片批評蔣萬安，施壓國民黨讓出新北市。他批評黃國昌面對相關爭議僅以「不了解，別說話」回應，反問「所以黃國昌你完全了解，你就是幕後黑手？！」

前台北市長柯文哲（右）9日開庭結束後與陳智菡（左）同車。（資料照）

