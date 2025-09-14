為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    財劃法爭議 苗栗議員葉忠倫呼籲：立即採取行動、重啟修法

    財劃法爭議，苗栗縣議員葉忠倫呼籲立即採取行動、重啟修法。（取自葉忠倫臉書）

    財劃法爭議，苗栗縣議員葉忠倫呼籲立即採取行動、重啟修法。（取自葉忠倫臉書）

    2025/09/14 14:09

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕新版財劃法爭議不斷，苗栗縣議員葉忠倫表示，財政收支劃分法修正後，中央與地方的統籌分配款爭議不斷升高，身為地方議員，接觸的不是抽象的財政公式，而是縣民的真實需求。他呼籲立法院於新會期必須立即採取行動，重啟修法，包括立刻補足因計算瑕疵而產生的345億元缺口，讓地方財政不再陷入黑洞；重新檢討分配公式，確保偏遠地區不會被邊緣化；徹底調整中央和地方政府的事權分配原則。

    葉忠倫指出，預算來源是民眾的納稅錢，是整個國家機器運作的燃料。沒有任何人會希望把財源當作操縱工具，因為從來受害的都不是中央政府、地方首長或議員，而是每個誠實納稅的基層百姓。每一條沒有修的道路、每一個延誤的福利計畫、每一次停滯的基礎建設，都是冷硬公式下的犧牲品。

    葉忠倫舉苗栗縣為例，依目前的修法結果不僅影響爭取計畫型補助，在部分計畫配合款負擔比例調高的情形下，既有的債務壓力之下負擔更重，茲事體大。

    葉忠倫也提及，修法過程有許多可以檢討的地方，可是倉促修法造成的這些惡果，卻是要由弱勢的民眾來承受，這並不公平。

