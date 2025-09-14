藍白主導財劃法修法惹議 郭國文：制度缺漏應一併處理

民進黨立委郭國文。（資料照）

2025/09/14 13:44

〔記者謝君臨／台北報導〕對於財劃法爭議，行政院昨邀22縣市首長座談，行政院長卓榮泰強調，「立法院應對自己造成的錯誤向國人負責，並進行修法，請立法院勇敢面對。」國民黨立委則批評行政團隊只有指責、沒有反省。對此，民進黨立委郭國文強調，當初的主導者是藍白兩黨這很清楚，「不要一開始就給人家感覺你不願面對錯誤」。

郭國文表示，藍白兩黨想要把過錯推給行政院，行政院當然也可以提案，若要解決這個問題，不是只有公式，必須要從整個國家制度可長、可久、可遠的角度出發。那更重要的，針對整個中央和地方的財政關係，過往一直有很多人在討論，大家都希望建構一個比較屬於夥伴的財政關係。

郭國文指出，國民黨想要強地方、弱中央，但中央政府過弱的話，很多韌性事件發生時，中央無法做一個調控的角色，地方可以稍微強一點也沒關係，但是事權要劃分清楚，該下放給地方的，「你不能拿錢，再推稱這不行。也就是說，你錢包要拿、公事包也要拿，同樣的道理，概念上是這樣子。」

郭國文說，國民黨團或民眾黨團如果認為公式需要修，就提案吧；至於行政院的部分，如果認為還有不當的地方，例如垂直分配不當、水平分配不當，會影響到區域均衡發展，當然也可以提案，因為財劃法本身就是為了均衡發展，必須符合原來的立法意旨，並讓它得以落實。

郭國文舉例，譬如無法分配出去的345億元，它也是造成無法均衡發展的一個制度上的缺漏，所以應連同其他違反這部法令立法原意的制度缺漏一併處理。

