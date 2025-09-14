為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    柯文哲明重開羈押庭 江和樹：硬要糟蹋將民眾黨趕盡殺絕

    台北地方法院將在明天針對柯文哲交保重開羈押庭，江和樹批評民進黨政府硬要關柯文哲，就是要糟蹋你，要將民眾黨趕盡殺絕。（江和樹提供）

    台北地方法院將在明天針對柯文哲交保重開羈押庭，江和樹批評民進黨政府硬要關柯文哲，就是要糟蹋你，要將民眾黨趕盡殺絕。（江和樹提供）

    2025/09/14 13:14

    〔記者陳建志／台中報導〕台北地檢署抗告成功，台北地方法院將在明天重開羈押庭，民眾黨台中市議員江和樹表示，民進黨政府硬要關柯文哲，就是要糟蹋你，只要柯文哲死了，賴清德就永遠當賴皇，不過不要忘記，台灣是民主國家，百姓已經覺醒，相信不用等到2028年，2026年就要讓你們知道，百姓和你們所想的不一樣。

    江和樹表示，府院一條龍處理柯文哲是今天才發生嗎？1年前就已經針對柯文哲趕盡殺絕了、家破人亡，才剛放出來幾天，北檢就蒐集資料抗告，大家難道不會擔心？

    許多人問他柯文哲明天會收押嗎？自己說正常是不會，不過這件案子是不正常的啊！是民進黨政府硬要關的啊，他要關需要理由嗎？別人可以100萬交保，他7千萬還不夠，就是要糟蹋你，只要柯文哲死了，賴清德就永遠當賴皇，永遠當總統，這就是民進黨要的。

    但是不要忘記了，台灣是民主國家，百姓可以決定台灣的未來，相信不用等到2028年，2026年就要讓你們知道，百姓已經覺醒和你們所想的不一樣，大罷免已經大失敗，不好好檢討，百姓很辛苦不知道？不趕快去做，這時還一直糟蹋柯文哲，一定要將民眾黨趕盡殺絕，這就是你們要的台灣嗎？

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播