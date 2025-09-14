為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    藍白修財劃法出包 王婉諭：出錯應負責盡快修正 綠營也該出版本

    時代力量黨主席王婉諭（左2）表示，新版財劃法自去年審查以來爭議不斷，藍白營若修法出錯，應立即負責並盡快修正，同時財務規劃應自中央到地方三級縣市透明清楚，並呼籲民進黨提出自家版本，說明國家財政分配方式，不應完全推卸給國民黨。（記者羅國嘉攝）

    時代力量黨主席王婉諭（左2）表示，新版財劃法自去年審查以來爭議不斷，藍白營若修法出錯，應立即負責並盡快修正，同時財務規劃應自中央到地方三級縣市透明清楚，並呼籲民進黨提出自家版本，說明國家財政分配方式，不應完全推卸給國民黨。（記者羅國嘉攝）

    2025/09/14 13:27

    〔記者羅國嘉／新北報導〕針對國民黨與民眾黨聯手強推的《財政收支劃分法》公式出包，可能影響地方編列明年總預算，時代力量黨主席王婉諭今（14日）受訪表示，新版財劃法自去年審查以來爭議不斷，藍白營若修法出錯，應立即負責並盡快修正，同時財務規劃應自中央到地方三級縣市透明清楚，並呼籲民進黨提出自家版本，說明國家財政分配方式，不應完全推卸給國民黨。

    王婉諭今天出席「時力十年，勇敢向前｜時代力量十週年募款餐會」受訪時指出，新版財劃法自去年審查以來，充滿爭議與亂象。她指出，藍白營若在修法過程中出現錯誤，應立即負責並盡快修正，同時財務規劃應從中央到地方、三級縣市都要清楚財務規劃。

    王婉諭也呼籲民進黨，作為執政黨，應提出自己的版本，說明國家財政分配方式，而不是完全推卸責任給國民黨亂修法。所以她認為，藍白營暴衝式修法不應發生，修法內容有誤必須即刻修正，也期待綠營黨團或者是行政院也應該推出自己版本，告訴大家財政分配式如何進行。

    時代力量黨主席王婉諭出席「時力十年，勇敢向前｜時代力量十週年募款餐會」。（記者羅國嘉攝）

    時代力量黨主席王婉諭出席「時力十年，勇敢向前｜時代力量十週年募款餐會」。（記者羅國嘉攝）

    圖
    圖
