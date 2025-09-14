財劃法爭議拒認錯 吳思瑤轟：國民黨就是沒有廉恥的政黨

民進黨立委吳思瑤。（資料照）

〔記者謝君臨／台北報導〕對於財劃法爭議，行政院昨邀22縣市首長座談，行政院長卓榮泰強調，「立法院應對自己造成的錯誤向國人負責，並進行修法，請立法院勇敢面對。」國民黨立委則批評行政團隊只有指責、沒有反省。對此，民進黨立委吳思瑤反批，國民黨至今搞不清楚因果，從頭到尾拒絕認錯，就是一個沒有廉恥的政黨。

「國民黨就是一個拒絕認錯的政黨、國民黨就是一個沒有廉恥的政黨。」吳思瑤強調，國民黨主導的版本，造成了今天的困境和大紕漏，「財劃法不是小瑕疵，它是大災難！」但國民黨至今還搞不清楚因果，從頭到尾拒絕認錯，這個大災難釀禍者絕對有責任，死不認錯是無法對責任政治來交代的。

吳思瑤說，冤有頭、債有主，修法上，民進黨反對只針對第16之1條的分母、分子去小修，財劃法的大災難是整個事權不統一和分配不正義，這是國家長遠的災難，勢必需要在新會期全盤檢視，回到原點重新思考，而這也是卓院長和所有縣市首長的高度共識，就是要均衡國家，若只修分母、分子是錯上加錯。

吳思瑤也批評，民眾黨現在對於財劃法釀禍惹成大災難這件事避而不談，只會顧左右而言他，完全不直球對決，彷彿他們是局外人。事實上，民眾黨絕對不是局外人，他們在立法院就是一直用各種方式，幫助國民黨通過其版本。民眾黨完全不盡責、不去檢討、也不認錯，把自己當成局外人，實在令人難以接受。

「政黨政治就是責任政治，國民黨要持續死不認錯？」吳思瑤指出，社會對於新版財劃法的罪魁禍首是誰，其實都非常清楚，藍白絕對逃不掉的，但畢竟這是立法院修的法，就是一起來承擔。

吳思瑤說，執政黨會在這個會期，行政、立法團隊會檢視整個財劃法的修法，這是嚴肅以對的事情，現在是再次撥亂反正的機會，國會的責任就是把事做對、把法修好，而不是把法搞爛。

