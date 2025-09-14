為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    財劃法爭議拒認錯 吳思瑤轟：國民黨就是沒有廉恥的政黨

    民進黨立委吳思瑤。（資料照）

    民進黨立委吳思瑤。（資料照）

    2025/09/14 13:14

    〔記者謝君臨／台北報導〕對於財劃法爭議，行政院昨邀22縣市首長座談，行政院長卓榮泰強調，「立法院應對自己造成的錯誤向國人負責，並進行修法，請立法院勇敢面對。」國民黨立委則批評行政團隊只有指責、沒有反省。對此，民進黨立委吳思瑤反批，國民黨至今搞不清楚因果，從頭到尾拒絕認錯，就是一個沒有廉恥的政黨。

    「國民黨就是一個拒絕認錯的政黨、國民黨就是一個沒有廉恥的政黨。」吳思瑤強調，國民黨主導的版本，造成了今天的困境和大紕漏，「財劃法不是小瑕疵，它是大災難！」但國民黨至今還搞不清楚因果，從頭到尾拒絕認錯，這個大災難釀禍者絕對有責任，死不認錯是無法對責任政治來交代的。

    吳思瑤說，冤有頭、債有主，修法上，民進黨反對只針對第16之1條的分母、分子去小修，財劃法的大災難是整個事權不統一和分配不正義，這是國家長遠的災難，勢必需要在新會期全盤檢視，回到原點重新思考，而這也是卓院長和所有縣市首長的高度共識，就是要均衡國家，若只修分母、分子是錯上加錯。

    吳思瑤也批評，民眾黨現在對於財劃法釀禍惹成大災難這件事避而不談，只會顧左右而言他，完全不直球對決，彷彿他們是局外人。事實上，民眾黨絕對不是局外人，他們在立法院就是一直用各種方式，幫助國民黨通過其版本。民眾黨完全不盡責、不去檢討、也不認錯，把自己當成局外人，實在令人難以接受。

    「政黨政治就是責任政治，國民黨要持續死不認錯？」吳思瑤指出，社會對於新版財劃法的罪魁禍首是誰，其實都非常清楚，藍白絕對逃不掉的，但畢竟這是立法院修的法，就是一起來承擔。

    吳思瑤說，執政黨會在這個會期，行政、立法團隊會檢視整個財劃法的修法，這是嚴肅以對的事情，現在是再次撥亂反正的機會，國會的責任就是把事做對、把法修好，而不是把法搞爛。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播