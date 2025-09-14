參與紐約「為台灣加入聯合國而走」 TAIUNA籲讓台灣入聯

台灣聯合國協進會13日參與「為台灣加入聯合國而走」活動。（圖由台灣聯合國協進會提供）

2025/09/14 13:07

〔記者黃靖媗／台北報導〕台灣聯合國協進會（TAIUNA）自台灣遠赴紐約，13日參與「為台灣加入聯合國而走」活動，與立法委員、美東台僑及友邦駐聯官員一同走上曼哈頓街頭，讓世界知道聯合國對台灣的不公義，並呼籲讓台灣成為聯合國會員。

第80屆聯合國大會於本週在紐約聯合國總部開議，但台灣自1971年即被排除於聯合國體系之外，已連續53年未能參與。

台灣聯合國協進會13日於紐約參與「為台灣加入聯合國而走」遊行活動，今年隊伍自中國駐紐約總領事館旁的哈德遜河畔出發，徒步2公里，抵達紐約公共圖書館前廣場。協進會強調，走上街頭是要讓全世界明白，聯合國對台灣的不公不義，呼籲應讓台灣成為聯合國會員，參與聯合國事務。

協進會指出，遊行沿途吸引眾多遊客及當地居民駐足圍觀，更有許多友台的美國民眾特別加入行列，曼哈頓街頭的群眾揮舞印有「Keep Taiwan Free」字樣的手拿扇，表達對台灣的支持。

協進會表示，每年聯大開議，意味著台灣2300萬人民又再度被排除在外，主辦單位Keep Taiwan Free以及參與遊行的TAIUNA都希望台灣能加入聯合國，而不必再為此走上街頭。

台灣聯合國協進會祕書長周德望表示，「我希望有一天，台灣人不必再為此走上街頭」，但在台灣尚未被聯合國、世界衛生組織等國際組織接納之前，協進會將繼續率團赴日內瓦、紐約、華盛頓等地發聲，讓世界聽見台灣的聲音。

台灣聯合國協進會理事侯敏慧在遊行出發前高喊，「Keep Taiwan Free 守護台灣自由」、「Go Go UN 前進聯合國」，激勵數百名參與遊行的群眾士氣。

駐紐約辦事處長李志強指出，台灣自1971年就被聯合國遺留在外，聯合國今年大會主題「團結就是力量」，今天大家站出來，就是要讓世界所有人知道「聯合國對我們不公不義，台灣應該要成為聯合國的會員」。

台灣聯合國協進會國際行動代表董乃昀表示，今年協進會青年以「White Protest 白抗議」的形式，在聯合國總部、中央車站及時代廣場前以舞蹈表演向全世界傳達，「雖然台灣被排除在國際組織之外，但我們仍努力開創自己的道路，持續為全球社群作出貢獻，台灣並沒有被世界遺忘」。

