    首頁　>　政治

    支持釋昭慧主張設「拒領1萬元」專戶 吳思瑤：支用上應有彈性

    針對普發一萬元議題，玄奘大學宗教與文化學系教授釋昭慧認為，政府應提供民眾拒領、捐「國家續命專款」的選項；民進黨立委吳思瑤今表示，支持行政院可以特別設立專戶。（資料照）

    針對普發一萬元議題，玄奘大學宗教與文化學系教授釋昭慧認為，政府應提供民眾拒領、捐「國家續命專款」的選項；民進黨立委吳思瑤今表示，支持行政院可以特別設立專戶。（資料照）

    2025/09/14 12:43

    〔記者謝君臨／台北報導〕行政院日前公布普發現金1萬元最快10月下旬開始領取。玄奘大學宗教與文化學系教授釋昭慧認為，政府應提供民眾拒領、捐「國家續命專款」的選項，並嚴禁挪用。對此，民進黨立委吳思瑤今表示，支持行政院可以特別設立專戶，但應該給國家多一點支用彈性，政府也必須公開其使用項目，讓社會、國會可以監督。

    針對普發現金議題，釋昭慧在臉書號召民眾「拒領1萬元」，並批評債務造成世代受害，也對弱勢幫助有限，且造成中央、地方財政紀律鬆動，認為政府應提供民眾拒領、捐「國家續命專款」選項，並嚴禁挪用。

    對此，吳思瑤指出，她支持設立專戶，因為確實也反映了很多人民的意見，她在基層跑的時候，大家就說不想領，因為他們覺得這是國家的錢，她相信有這樣想法的大有人在。用專戶可以累積相對大的財源，畢竟現在總預算因財劃法面臨被地方挖走4000多億元，加上被迫要舉債，所以中央的經費確實相對限縮。

    吳思瑤說，她同意成立專戶，但只要是國家需要的，都可以支用，理由就如同上述所言，被地方挖走了相當大的財源，但事權仍是中央要做；其次，中央這麼多年來都在還債，而今年預算卻被迫舉債，如果有另外一筆錢投入國家建設，對於國人福祉、國家發展是不會受到影響的。

    吳思瑤總結指出，她認為可設立專戶，但支用上主要是國家發展所需，應該要給政府一些彈性，而政府也必須對外公開其使用項目，讓社會、國會可以監督。

