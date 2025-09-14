何志偉攜手桃園議員出席中醫義診 何時表態參選市長他仍不鬆口

總統府副秘書長何志偉14日攜手桃園市議員出席中醫師公會在桃園龜山明倫三聖宮舉辦的義診活動，活動前特地參拜關聖帝君。（記者鄭淑婷攝）

2025/09/14 12:39

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕總統府副秘書長何志偉今（14）日出席桃園市中醫師公會在桃園龜山明倫三聖宮舉辦的義診活動，日前身兼民進黨主席的賴清德總統到桃園與黨公職座談，黨公職盼桃園市長人選快出來，何志偉是「點將錄」之一，但他至今仍未表態參選與否，他今日受訪仍未鬆口。

何志偉由桃園市議員李光達、李宗豪、陳雅倫、黃瓊慧陪同出席活動，在參拜關聖帝君之後抵達活動會場，受到大批婆婆媽媽包圍要求握手、擁抱，何志偉也親切握遍在場每一個人的手。

對於媒體問及此行意義、是否是在為選舉鋪路？何志偉仍舊不鬆口，僅表示，桃園真的很重要，賴清德總統也有提到，北部地區要他們能夠跑盡量跑、政策要多說明，「走進民眾之外，我老何何志偉更能夠擁抱民眾」，並強調今天不是選舉場合，重點是跟基層、里長、宮廟、地方支持者、議員，大家一起響應健康台灣，剛好他是中醫師公會首席顧問，長期以來跟中醫師站在一起，也讓中醫的「清冠1號」出海，幫助60多個國家，甚至他國總統、國會議員都有，「所以今天的重點是健康台灣，把健康、歡樂帶來地方，也特別感謝議員一路的幫忙」。

至於何時表態參選市長，讓議員能夠大大方方相挺，何志偉笑說，「我們的議員都很挺總統」，也是因為總統的政策包含健康台灣，真的是太重要了，也要特別感謝在地議員，他們認為以這樣的方式跟民眾接觸是好的，所以會一直做、繼續做。

地方人士表示，民進黨桃園市長人選誰會出線還是未知數，何志偉是目前檯面上比較積極者，這1年來幾乎假日都到桃園拜會，包括宮廟、社團、地方仕紳，地方也盼他能夠儘早表態，讓議員等民代能以其「市長參選人」身分大方相挺，而不是只能說「副秘書長代表總統來關心」。

總統府副秘書長何志偉（右4）14日攜手桃園市議員出席中醫師公會在桃園龜山明倫三聖宮舉辦的義診活動。（記者鄭淑婷攝）

總統府副秘書長何志偉出席中醫義診活動，受到支持者歡迎。（記者鄭淑婷攝）

總統府副秘書長何志偉出席中醫義診活動，受到支持者歡迎。（記者鄭淑婷攝）

