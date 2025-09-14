宜蘭縣重陽敬老禮金大漲66.67％ 審計報告憂排擠社福資源

宜縣調高今年重陽敬老禮金額度，百歲人瑞從1萬2000元增至2萬元，圖為示意畫面。（記者江志雄攝）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣今年調高重陽敬老禮金額度，調幅66.67％，審計部宜蘭縣審計室認為，發放人次及金額逐年增加，恐加重財政負擔，排擠其他社會福利資源。宜蘭縣府今天（14日）回應，考量物價波動適度調高金額，發放年齡並未下修。

宜蘭縣重陽節敬老禮金發放對象為80歲以上原住民、90歲以上非原住民長者，縣府今年1月修正實施要點，80到99歲禮金從1200元調高到2000元，百歲人瑞1萬2000元增至2萬元，共有4496名長者受惠，總金額1093萬6000元，將在重陽節前完成發放。

宜蘭縣審計室報告指出，宜蘭縣重陽禮金發放人次，2022到2024年分別是3973、4018、4250人次，發放金額588萬元、590萬1000元、614萬7000元，發放人次與金額均逐年增加。

報告中又指出，縣府曾在2022年修正敬老禮金實施要點，調升發放額度，今年1月再度修正，年滿80歲原住民、90到99歲非原民長者從1200元調到2000元，年滿百歲1萬2000元調至2萬元，調幅達66.67％，仍未訂排富條款，宜蘭縣審計室函請縣府衡酌財政量能與社會福利弱勢優先原則，訂定排富條款，兼顧財政穩健及縣民福祉。

宜蘭縣府回覆，敬老禮金暫緩年齡下修，未來將評估財政狀況，避免影響其他施政計畫預算資源。縣府社會處今天補充說明，基於物價波動考量，今年初修正實施要點，但僅調整發放金額，發放對象年齡維持原有門檻，並未調降，日後會參酌縣府財政作滾動式檢討。

