為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    宜蘭縣重陽敬老禮金大漲66.67％ 審計報告憂排擠社福資源

    宜縣調高今年重陽敬老禮金額度，百歲人瑞從1萬2000元增至2萬元，圖為示意畫面。（記者江志雄攝）

    宜縣調高今年重陽敬老禮金額度，百歲人瑞從1萬2000元增至2萬元，圖為示意畫面。（記者江志雄攝）

    2025/09/14 12:35

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣今年調高重陽敬老禮金額度，調幅66.67％，審計部宜蘭縣審計室認為，發放人次及金額逐年增加，恐加重財政負擔，排擠其他社會福利資源。宜蘭縣府今天（14日）回應，考量物價波動適度調高金額，發放年齡並未下修。

    宜蘭縣重陽節敬老禮金發放對象為80歲以上原住民、90歲以上非原住民長者，縣府今年1月修正實施要點，80到99歲禮金從1200元調高到2000元，百歲人瑞1萬2000元增至2萬元，共有4496名長者受惠，總金額1093萬6000元，將在重陽節前完成發放。

    宜蘭縣審計室報告指出，宜蘭縣重陽禮金發放人次，2022到2024年分別是3973、4018、4250人次，發放金額588萬元、590萬1000元、614萬7000元，發放人次與金額均逐年增加。

    報告中又指出，縣府曾在2022年修正敬老禮金實施要點，調升發放額度，今年1月再度修正，年滿80歲原住民、90到99歲非原民長者從1200元調到2000元，年滿百歲1萬2000元調至2萬元，調幅達66.67％，仍未訂排富條款，宜蘭縣審計室函請縣府衡酌財政量能與社會福利弱勢優先原則，訂定排富條款，兼顧財政穩健及縣民福祉。

    宜蘭縣府回覆，敬老禮金暫緩年齡下修，未來將評估財政狀況，避免影響其他施政計畫預算資源。縣府社會處今天補充說明，基於物價波動考量，今年初修正實施要點，但僅調整發放金額，發放對象年齡維持原有門檻，並未調降，日後會參酌縣府財政作滾動式檢討。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播