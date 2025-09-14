藍白修財劃法出包 屏東縣長周春米嘆：南部縣市成後段班

屏東縣長周春米語重心長重申財劃法草率修法造成屏縣明年度總預算編列困難。（記者羅欣貞攝）

2025/09/14 12:02

〔記者羅欣貞／屏東報導〕針對財劃法造成地方編列明年總預算困難，屏東縣長周春米今（14）日上午出席屏東市玉成社區農事體驗活動，面對媒體詢問時重申，立法院有錯就要認錯，趕快來補正錯誤。

周春米表示，目前中央核定要給屏東縣的中央統籌分配稅款是264億元，加上現在可以確定的一些補助款大概總額是383億元，而自籌財源約70億元，所以屏縣目前約有40多億元的缺口；財劃法最終的宗旨就是要來平衡城鄉的差距，就像她昨天在會場裡面跟蔣萬安市長請益，高鐵延伸到屏東現在還在努力進行，台灣的建設是整體的，每個縣市的相關營業等稅收，不是單獨某一個縣市奉獻的，而是要全國國家在分配時做一個合理的分配。

周春米表示，之前全部的資源大部分集中在中北部，現在應該在南部要大力啟動的時候，應該更多的資源要在南部的縣市，但是我們看到這次的財劃法，幾乎從嘉義、台南、高雄到屏東，我們都是後段班，造成編列明年度的總預算時真的是非常辛苦。這個其來有自，就是立法院倉促草率的修法。

周春米強調，因為財劃法沒有那麼好修，如果能修之前就修了，所以不僅是立法端跟行政端要談 ，中央跟地方要談，所以草率修法之後，其實現在大家都是叫苦連天，希望立法院也能夠有錯就認錯，趕快來補正這個錯誤，後續怎麼樣更圓滿，更兼顧財劃法的立法宗旨，昨天卓榮泰院長也講過 ，他會一個一個縣市來談，確保知道每個縣市的需求，均衡發展。立法院有錯就認錯，修法沒有那麼簡單，大家要專業一點、客觀一點，才是老百姓的福氣。

