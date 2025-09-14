為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    川普保守派盟友柯克遭槍殺 台聯赴AIT獻花致哀

    美國總統川普的政壇盟友、保守派政治評論員柯克日前遭槍擊身亡，台聯黨今日赴美國在台協會向美國及柯克的家人致哀。（台聯提供）

    美國總統川普的政壇盟友、保守派政治評論員柯克日前遭槍擊身亡，台聯黨今日赴美國在台協會向美國及柯克的家人致哀。（台聯提供）

    2025/09/14 11:53

    〔記者林哲遠／台北報導〕美國總統川普的政壇盟友、保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）日前遭槍擊身亡。台聯黨今日選在柯克過世後第一個安息日，前往美國在台協會向美國及柯克的家人致哀。黨主席周倪安帶領率眾騎喊：「We are all Charlie」以後，並由牧師帶領群眾為查理柯克祈禱、獻花，並為其短暫而璀璨的人生，獻上「奇異恩典」詩歌。

    周倪安指出，查理柯克是當代無畏於左派謾罵、攻擊之自由鬥士，藉由口若懸河的辯才，喚起了一整代的美國人，重新認識傳統價值與愛國精神。在柯克生前，也非常著力於宣導中國對自由世界的威脅及台灣的重要性。就這點而言，台灣也應對其英年早逝，應當向他致敬。

    「過去鄭南榕以其無畏犧牲，喚起了台灣民族主義浪潮。」周倪安認為，柯克的犧牲，成為當代保守價值的光輝。往後，台灣人應當追隨其腳步，試著去了解他的觀點為何，並以這樣的典範，摸索出屬於台灣的保守價值。

    福和會理事長陳彥升也說，柯克以他的信仰和價值觀，試圖將年輕人帶回傳統價值，讓世界更充滿愛與和平。期待台灣人也能夠效法他的精神，守護我們的自由和民主。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播