川普保守派盟友柯克遭槍殺 台聯赴AIT獻花致哀

美國總統川普的政壇盟友、保守派政治評論員柯克日前遭槍擊身亡，台聯黨今日赴美國在台協會向美國及柯克的家人致哀。（台聯提供）

2025/09/14 11:53

〔記者林哲遠／台北報導〕美國總統川普的政壇盟友、保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）日前遭槍擊身亡。台聯黨今日選在柯克過世後第一個安息日，前往美國在台協會向美國及柯克的家人致哀。黨主席周倪安帶領率眾騎喊：「We are all Charlie」以後，並由牧師帶領群眾為查理柯克祈禱、獻花，並為其短暫而璀璨的人生，獻上「奇異恩典」詩歌。

周倪安指出，查理柯克是當代無畏於左派謾罵、攻擊之自由鬥士，藉由口若懸河的辯才，喚起了一整代的美國人，重新認識傳統價值與愛國精神。在柯克生前，也非常著力於宣導中國對自由世界的威脅及台灣的重要性。就這點而言，台灣也應對其英年早逝，應當向他致敬。

請繼續往下閱讀...

「過去鄭南榕以其無畏犧牲，喚起了台灣民族主義浪潮。」周倪安認為，柯克的犧牲，成為當代保守價值的光輝。往後，台灣人應當追隨其腳步，試著去了解他的觀點為何，並以這樣的典範，摸索出屬於台灣的保守價值。

福和會理事長陳彥升也說，柯克以他的信仰和價值觀，試圖將年輕人帶回傳統價值，讓世界更充滿愛與和平。期待台灣人也能夠效法他的精神，守護我們的自由和民主。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法