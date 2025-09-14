批「陳智菡害柯」反被黃國昌嗆 謝立功：其實你不懂我的心

謝立功昨批評，陳智菡「三腳貓的法律認知」會害了柯文哲，黃國昌對此反擊，呼籲謝立功搞清事實跟證據。謝立功昨晚強調：「我提出的提醒與建議，從來不是為了內鬥或質疑，而是出於風險管理的思考。」（資料照）

2025/09/14 11:18

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲交保遭高院發回更裁，民眾黨前秘書長謝立功昨日（13日）批評，民眾黨團主任陳智菡「三腳貓的法律認知」會害了柯文哲。民眾黨主席黃國昌對此反擊謝立功，呼籲謝立功搞清事實跟證據，不要脫離現實。謝立功13日晚間在臉書發文強調：「我提出的提醒與建議，從來不是為了內鬥或質疑，而是出於風險管理的思考。」

謝立功昨批評：「不懂法律的人，不要自以為懂法律，如果陳智菡不是證人，為什麼柯文哲的律師當庭要道歉？希望大家要小心，不要自以為是的、三腳貓的法律認知，會害了柯文哲。」針對謝立功的說法，黃國昌昨下午回應指出，近期伴隨柯文哲交保，「過去有一些不是那麼關心、了解的人，突然出來發表非常多高見」。黃國昌強調，要發表高見前，要把相關事證搞清楚，才不會脫離現實。

對於黃國昌的說法，謝立功昨晚在臉書發文提到「其實你不懂我的心」，強調去年8月30日黨部被搜索那天他就去黨部關心，並持續關注黨的發展與柯文哲的心境，當晚柯文哲被移送北檢時，他也在現場，以自己的方式表達關心，只是關心的形式有時不一定被看見，但並不代表不存在。

謝立功指出，每個人都有不同的專業與角度，參與方式與表達方式也各不相同，他衷心希望外界不要因為看不到就輕易否定，更不需要斷章取義去解讀。謝表示，民眾黨的力量來自於多元聲音的匯聚，不僅有小草的熱情，也需要更多中間支持者的理性支持，才能真正擴大基本盤、壯大實力。

謝立功強調，他提出的提醒與建議，從來不是為了內鬥或質疑，而是出於風險管理的思考。唯有謹慎控管風險，才能避免讓柯文哲承受不必要的傷害。謝立功表示：「這是一份責任，也是我作為黨內一份子的良心所在。」

