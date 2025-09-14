財劃法公式錯誤 卓揆籲立院修法 許宇甄：行政院勿濫權操作

對於財劃法修法爭議，國民黨立委許宇甄指出，行政院長卓榮泰若不滿意修法，就趕快提出版本，開議後併案一起討論。（資料照）

2025/09/14 11:16

〔記者林欣漢／台北報導〕對於財劃法爭議，行政院長卓榮泰強調，「立法院應對自己造成的錯誤向國人負責，並進行修法，請立法院勇敢面對」。對此，國民黨立委許宇甄表示，如果賴清德總統真的要兌現「休養生息」與「勇於解決問題」的承諾，就應該展現魄力，要求行政院提出具體改善方案，而不是讓卓榮泰繼續濫權操作，欺壓地方政府。

許宇甄指出，中央政府應立即停止這種玩弄數字、剝奪地方的手法，務必回歸財劃法修法精神，尊重立法院決議，保障地方的自主財源。

許宇甄指出，財劃法修法的核心精神，就是要增加地方的自主財源，改正過去制度中「垂直分配不均、水平分配不公」的結構性問題，讓地方真正有能力因地制宜推動政策、照顧人民。但是，行政院卻在115年度總預算編列中，背棄修法初衷，甚至大開倒車、沒收地方財源，形同欺騙國會與人民。卓榮泰若不滿意修法，就趕快提出版本，開議後併案一起討論。

許宇甄表示，行政院在財劃法修法期間不曾提出對案版本，卻在修法後不但沒有尊重國會決議，反而透過預算操作將地方財源硬生生抽乾。先是減少編列補助地方經費2146億元，還把計劃性補助經費1764億元挪去一般性補助，等於讓地方政府在帳面上多了自主財源，利用預算制度收回3910億元。這種預算騙術，不僅背離修法精神，更是公然愚弄各地方政府與全體國人。

許宇甄批說，卓榮泰的惡質作為，比搶匪還可惡。行政院若真有心解決問題，完全可以先依行政解釋或行政受益的方式，合理分配統籌分配款經費，並於立法院開議後提出具體修法版本，與朝野溝通協調，而不是整日高聲叫囂，擺出一副有錢就是老大的高傲姿態。

行政院長卓榮泰昨天說明，依新版「財劃法」結果，各縣市呈現極大差距，尤其統籌分配稅款分配非常失衡；在人口指標方面，新版「財劃法」未考量人口結構因素，無法給予有較多高齡長者或幼童的縣市預算協助；土地指標部分，也未考量土地從事農林漁牧或工商活動，相對應的管理成本，造成負擔國家糧食供應的農業縣明顯不及於工商大縣，政院將全盤檢討提出修法。

