    首頁　>　政治

    無法容任「中共效忠人」滲透公務體系 軍公教查核常態化明年上路

    陸委會指出，近來經查獲持有兩岸身分者，已從一般民眾擴散至現職軍公教人員，政府無法容忍向中共效忠之人滲透進公務體系，故有落實查核必要。（圖擷取自陸委會官網）

    陸委會指出，近來經查獲持有兩岸身分者，已從一般民眾擴散至現職軍公教人員，政府無法容忍向中共效忠之人滲透進公務體系，故有落實查核必要。（圖擷取自陸委會官網）

    2025/09/14 10:59

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕軍公教人員不得申領中國身分證件，政府日前進行2波「專案查核」，完成「具結」比例達99.79％，另查核2人持中國身分證，102人領有中國居住證，均已完成放棄，明年1月1日將正式實施「常態化制度化查核」。

    陸委會製作圖卡說明「常態化制度化查核」必要性，指近來經查獲持有兩岸身分者，已從一般民眾擴散至現職軍公教人員，政府無法容忍向中共效忠之人滲透進公務體系，故有落實查核必要。

    陸委會強調，根據兩岸條例第9條之1，台灣人民不得在中國設有戶籍或領用護照，違反者將喪失台灣人民身分；陸委會解釋令核釋應包含持有中國居民身分證及定居證。

    陸委會指出，「常態化制度化查核」初期以軍公教核心人員為查核對象，不會及於全體人員。查核對象包含「志願役軍人」，不配合查核處置方式為「不受理報考」。

    公職人員方面，職員、特任官、政務人員、法官、檢察官、檢察官轉任之司法行政人員、聘用人員、約僱人員、約用人員、駐衛警、技工、工友、駕駛等相關人員，列入查核對象；不配合查核處置方式為「無從辦理初（調）任案之銓審作業、不得簽訂聘（僱）契約、不得辦理續聘（僱）或改聘（僱）作業、任用涉及締約或換約者視同未完成簽約程序等處置」。

    在教職人員部分，查核對象為「各級公立學校依教育人員任用條例等法令進用之21類專任人員」，不配合查核將不得參加甄（遴）選，或予以聘任、進用、聘用。

    陸委會指出，「常態化制度化查核」初期以軍公教核心人員為查核對象，不會及於全體人員。查核對象包含「志願役軍人」，不配合查核處置方式為「不受理報考」。（圖擷取自陸委會官網）

    陸委會指出，「常態化制度化查核」初期以軍公教核心人員為查核對象，不會及於全體人員。查核對象包含「志願役軍人」，不配合查核處置方式為「不受理報考」。（圖擷取自陸委會官網）

