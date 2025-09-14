民眾黨8/30走讀「走鐘」8警受傷 警方明傳黃國昌到案說明

民眾黨8月30日台北市舉辦「司法走讀」，群眾遊行至愛國西路與警方發生推擠衝突，黨主席黃國昌（紅圈內）一度疑似勒住台北市警中正一分局督察組長陳育健脖子。（圖擷取自民眾之聲YouTube）

2025/09/14 11:05

〔記者王冠仁／台北報導〕台灣民眾黨上月在台北市舉辦「司法改革，公民走讀」活動，期間卻與維安警方發生推擠衝突，導致8名官警受傷，其中民眾黨主席黃國昌涉嫌非法集會、對警官勒頸、破壞阻材，警方先前已經寄發通知書，傳喚明天（15日）早上到案說明。不過，台北地院明天將再次針對前民眾黨主席柯文哲開羈押庭，以往黃國昌都會旁聽，若因旁聽沒來說明，警方將直接把全案函送檢方。

警方指出，民眾黨在8月30日舉辦走讀活動，期間黃國昌涉嫌率領群眾衝撞拒馬、和警方推擠，造成8名官警受傷，警方檢視蒐證影像後，認定他涉嫌非法集會、對警官勒頸、破壞阻材。

當天黃國昌涉嫌對中正一分局督察組長陳育健勒頸，事後網路流傳一段陳員遭勒頸卻露出「燦爛笑容」的影像，但陳員其實並沒笑，影片是網友用AI後製，警方也查出製作者為何姓網友。

此外，活動當天民眾黨一輛宣傳車企圖朝警方架設的阻材前進，被維安警方阻止，抗議群眾群情激憤，不斷對員警叫罵、咆哮，警方事後根據蒐證影像，查出廖姓男子涉嫌對員警動手。

警方說，黃國昌、何男、廖男在首波傳喚名單中，其中黃國昌是傳他明天到案說明，其餘兩人則分別為本月20日、21日。若屆時他們沒有如期前來警局說明，警方將會直接把全案函送給檢方。

