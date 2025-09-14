財劃法爭議藍批政院只有指責 賴瑞隆轟：最該反省就是國民黨

對於財劃法修法爭議，民進黨立委賴瑞隆強調，國民黨唯有面對問題道歉、檢討，重新修正財劃法，才能解決問題，因為根本問題來自藍白多數強行惡修財劃法。（資料照）

2025/09/14 10:59

〔記者謝君臨／台北報導〕對於財劃法爭議，行政院昨邀22縣市首長座談，行政院長卓榮泰強調，「立法院應對自己造成的錯誤向國人負責，並進行修法，請立法院勇敢面對。」國民黨立委則批評行政團隊只有指責、沒有反省。對此，民進黨立委賴瑞隆怒轟，最該反省的就是國民黨，自己犯的錯就該自己面對、承擔、認錯，才能得到國人原諒。

對於藍營批評，賴瑞隆反問，「請問當時是誰提出獨厚台北3%的財劃法？請問當時是誰在委員會3分鐘強行通過？請問當時是誰在院會1個小時內提出8個版本，然後強行表決通過？請問又是誰當時在行政院提出覆議、說明有錯誤時，仍然不理，強行表決通過，強行碾壓否決掉覆議案？都是國民黨！」

賴瑞隆痛批，國民黨犯錯不認錯，還指責行政團隊，最該反省的就是國民黨，若國民黨不知反省、檢討，只會指責行政團隊，如何面對財劃法的亂象。再次呼籲國民黨立委、國民黨中央，以及國民黨各縣市首長應誠實面對錯誤，向國人道歉，針對亂修財劃法沒有面對問題，誠實的向國人道歉。

賴瑞隆強調，唯有面對問題道歉、檢討，重新修正財劃法，才能解決問題，若只是一昧丟包，批評、指責行政團隊，是無法解決問題的，因為根本問題來自國會藍白多數強行惡修財劃法，不理行政團隊及地方政府等意見，強行表決通過，導致的問題，自己犯錯就該自己面對、承擔、認錯，才能得到國人原諒。

