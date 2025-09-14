侯友宜批財劃法未明確分權 籲中央盡速提版本並撥補345億

新北市長侯友宜表示，中央既有權也有責任，卻未在事權分配上說明清楚，尚有345億元未分配，導致地方編列預算面臨時間與效率壓力。行政院應盡速提出具體版本，明確規劃事權分配與撥補作法，讓地方能順利推動建設、教育及社福等計畫。（記者羅國嘉攝）

2025/09/14 10:42

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市長侯友宜昨天（13日）參加行政院會議，就《財政收支劃分法》與補助款表達立場。侯友宜今天受訪重申，行政院是「有權也有責任」，卻未在事權分配上說明清楚，尚有345億元未分配，導致地方編列預算面臨時間與效率壓力，呼籲行政院應盡速提出具體版本，明確規劃事權分配與撥補作法，讓地方能順利推動建設、教育及社福等計畫。

侯友宜表示，行政院是有權也有責任的中央政府，權責應該相符。財劃法雖已通過，但在事權分配上始終未向地方政府說明清楚，尤其還有345億元尚未分配，造成地方在編列預算上承受時間與效率的壓力。

請繼續往下閱讀...

侯友宜強調，行政院應盡速提出事權分配版本，並對345億元是否需補強修法後，依財劃法精神發放。同時，中央作為權責單位，應快速明確規劃事權分配，並妥善處理未來345億元的撥補，讓地方能順利推動建設、教育與社福等計畫，期待中央盡快提出具體方案。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法