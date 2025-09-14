為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    查核軍公教申辦中國身分證件 陸委會揭領居住證102人

    軍公教人員不得在中國設籍，領用中華人民共和國身分證、定居證、居住證，亦依程序處置完竣。（圖擷取自陸委會官網）

    軍公教人員不得在中國設籍，領用中華人民共和國身分證、定居證、居住證，亦依程序處置完竣。（圖擷取自陸委會官網）

    2025/09/14 10:06

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕軍公教人員不得在中國設籍，領用中華人民共和國身分證、定居證、居住證及護照。陸委會於官網公布今年上半年「專案查核」情形，含中央、地方公職人員，已查核2人領用中國身分證，並已完成註銷中國戶籍，領用中國居住證者共102人。

    陸委會指出，政府自2025年初推動「專案查核」，已順利辦理完成。「專案查核」成果總計應具結人數62萬7千餘人、已具結62萬6千餘人，完成比例高達99.79％。

    陸委會提及，查核領用中國身分證者計2人，且都已完成註銷中國戶籍程序、領用中國居住證者計102人，亦依程序處置完竣。

    陸委會批評，中共近年為推行統戰，破壞長久以來兩岸各自堅持的兩岸人民單一身分制度現狀。中共透過所謂「福建融台措施」及發布「台灣居民定居簽發服務指南」（福建版），放寬台灣人民赴中取得相關證件，允許國人赴中領用中共相關身分證件時，保留台灣身分證，致當事人擁有兩岸雙重身分。

    陸委會指出，中共藉由利誘我國人申辦中共身分證件，企圖讓台灣人混淆自己的國家認同。近來經查獲同時持有兩岸身分者，已從一般民眾擴散至現職軍公教人員。政府無法坐視中共統戰作為對我法律秩序的挑釁，更無法容任向中共效忠之人滲透進入我公務體系，對我國家安全與社會安定產生威脅，爰確有落實相關查核必要。

    陸委會強調，兩岸條例第9條之1於93年增訂「兩岸單一身分制」，台灣人民不得在中國設有戶籍或領用護照，違反者將喪失台灣人民身分，及其在台灣選舉、罷免、創制、複決、擔任軍職、公職及其他以在台灣設有戶籍所衍生相關權利。

    陸委會公布今年上半年「專案查核」情形，已查核2人領用中國身分證，並已完成註銷中國戶籍，領用中國居住證者共102人。（圖擷取自陸委會官網）

    陸委會公布今年上半年「專案查核」情形，已查核2人領用中國身分證，並已完成註銷中國戶籍，領用中國居住證者共102人。（圖擷取自陸委會官網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播