昔選高市議員被稱「羅三千」 羅智強PO與妻首張合照鳳山宣講

國民黨立委羅智強po出28歲時參選高市議員舊照，也是他與妻子首張合照。（翻攝臉書）

2025/09/14 10:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕有意參選下屆國民黨黨主席的立委羅智強，今在臉書po出他28歲時參選高市議員的舊照，並透露那是他和妻子第一張合照，還提到當時以3234票落選、被稱「羅三千」，但仍對高雄滿懷感激，今下午將在鳳山談選黨主席的理想，歡迎大家來聽聽。

羅智強表示，高雄是他從政的出發地，28歲時曾參選高雄市三民區議員，當時一窮二白、什麼都沒有，就是每天挨家挨戶拜訪、站在馬路邊演講。

請繼續往下閱讀...

他說，雖然最後只拿到3234票落選，被稱為「羅三千」，但卻因此結識妻子，成為一生伴侶，一路走來，她始終在自己的從政路上與他相互扶持，陪他走過無數荊棘與風霜。

羅智強指出，後來選上台北市議員、大安區立法委員，乃至於今天決定參選中國國民黨主席，他覺得從政、服務國家的最初力量泉源，就是來自於高雄，這一座光明溫暖的城市。

羅智強回顧過往，是在「網路拜票」時認識了妻子，當時她是一位小提琴老師，認識她沒多久，就鼓起勇氣問她，自己在參選高市議員，每天都在街頭演講，可不可以請她在演講時，幫忙在街頭拉小提琴？

羅智強透露，當時以為她一定會拒絕，沒想到她竟然毫不猶豫就答應了，於是和她在高雄街頭留下了這張寶貴的照片，那也是和妻子的第一張合照。

他強調，對於高雄滿懷感恩，就在今天、誠摯邀請高雄舊雨新知一同前來，與他輕鬆交流，聽他談談參選中國國民黨主席的抱負與理想。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法