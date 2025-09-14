發聲拒領普發現金1萬 釋昭慧倡議轉入「國家續命專款」

玄奘大學宗教與文化學系教授釋昭慧發起「拒領1萬，轉入國家續命專款」。（資料照）

〔記者楊綿傑／台北報導〕行政院通過韌性特別預算案，其中編列2360億元普發現金1萬元，預計最快10月下旬開始領取。不過舉債發錢存在爭議，玄奘大學宗教與文化學系教授釋昭慧也在臉書號召民眾「拒領1萬元」，她批評債務造成世代受害，也對弱勢幫助有限，並造成中央地方財政紀律鬆動，認為政府應提供民眾拒領並捐「國家續命專款」，並嚴禁挪用。

立法先前通過普發現金1萬元，釋昭慧上個月即曾發起「搶救國庫」連署，反對「普發1萬，債留子孫」，並要求加入排富條款。她批評，但立委仍罔顧民意，強行通過，因此本週二上午，將舉行「全民搶救國庫」記者會。

釋昭慧在臉書指出，立法院強行通過「普發1萬」案。由於這筆額外開支並未編入年度預算，行政院只能以「舉債」應對。而這種「舉債大撒幣」的做法，立即引發骨牌效應，且地方議會有樣學樣，不斷加碼，舉債撒幣，就是飲鴆止渴，惡例一開，國無寧日。

釋昭慧認為，掏空國庫將導致債務沉重，世代受害，子孫無以為繼。且對弱勢幫助有限，反而擴大貧富差距。而從中央到地方爭相撒幣，財政紀律全面鬆動。在國家體質虛弱情況下，一旦天災或戰禍，將陷入重大國安危機。

釋昭慧主張，行政院在規劃領取的5種模式之外，應增設第6選項「拒領1萬，轉入國家續命專款」，此專款僅能用於重大災害或外敵侵略，不得挪作他用。如此一來，拒領的民眾就有合法管道，將正義之怒化為對國家的實際守護行動。她也邀請民眾前往「搶救國庫聯盟」 進行連署。

