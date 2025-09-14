為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

政治
    首頁　>　政治

    柯文哲與陳智菡共車成抗告關鍵 黃帝穎：今天根本沒車「只有局」！

    前台北市長柯文哲（右）9日開庭結束後，疑似座車內與陳智菡（左）、律師蕭奕弘（中）同車。（資料照）

    前台北市長柯文哲（右）9日開庭結束後，疑似座車內與陳智菡（左）、律師蕭奕弘（中）同車。（資料照）

    2025/09/14 10:01

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣民眾黨前主席柯文哲上週交保後，北檢隔天立即提出抗告，高院12日發回北院更裁，預計週一上午10點開羈押庭。由於北檢將「柯文哲與本案偵查時證人陳智菡等人接觸」列為抗告理由，民眾黨立院黨團主任陳智菡因此成為小草箭靶。律師黃帝穎質疑：「是誰安排重金交保被告上證人的車？」

    黃帝穎指出，北檢抗告關鍵事由之一，就是柯文哲於具保後，即與本案證人陳智菡、陳宥丞接觸，已違反法院具保命遵守之「不得與證人有任何接觸之行為」之事由。黃帝穎提到，一般羈押禁見被告獲交保第一時間，在外行程均由親友安排，也因此柯文哲律師鄭深元當庭辯稱柯文哲「被動」接觸證人。

    黃帝穎強調，柯文哲「接觸證人」是事實，不論主動被動，都成為北檢抗告理由，北檢抗告成功，高院撤銷原交保裁定。黃帝穎引述電影《艋舺》的台詞：「今天根本沒有船，只有局！」而柯文哲首日被安排「被動」接觸證人，上了證人的車，如今看到小草的強烈質疑，可對應經典電影台詞「今天根本沒有車，只有局」！

