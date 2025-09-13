為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    賴清德：寬列文化部預算 支持台灣文化發展

    賴清德強調要再接再厲，寬列文化預算支持台灣文化發展。（總統府提供）

    賴清德強調要再接再厲，寬列文化預算支持台灣文化發展。（總統府提供）

    2025/09/13 21:54

    〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統今（13）日晚間出席「2025藝文聯誼茶會」時說，今年度文化部預算遭到立法院大幅刪減與凍結，許多支持台灣的文化人更被汙名化、飽受委屈。即使如此，在政府和文化界人士的共同努力下，依然穩健地邁向「文化傳承、世界台灣」目標，包括持續寬列文化預算，今年度文化部主管預算編列290億元，無法全數付諸實現，但政府會再接再厲，明年度預算將編列297億元，希望透過寬列文化預算支持台灣文化發展。

    文化部預算遭大幅凍刪

    賴清德表示，很高興再次和藝文界好朋友齊聚一堂欣賞台灣戲曲、體驗客家傳統美食文化，共同度過一個美好的周末。他說，文化是國家的靈魂，也是帶動台灣進步的原動力。幾十年來，因為文化界一棒接一棒的努力，透過不同的藝術形式，盡情揮灑創意和熱情，不但讓人深刻感受到台灣文化的旺盛生命力，也讓台灣成為一個自由、民主、多元、包容的偉大國家。

    賴總統指出，文化界先進向來走在時代的尖端，大家的一言一行總是引領著群眾跟隨前進。感謝大家秉持良知良能、發揮文化創意，讓台灣走向世界；也積極參與公共事務，讓台灣的公民社會更多元、更有活力。並強調，文化沒有顏色之分，也不會有黨派之別，所有文化創作、藝文作品，只要是為這塊土地、為人民發聲，就是值得鼓勵及國人共同支持的好作品。

    總統提到，今年度文化部的預算遭到立法院大幅刪減與凍結，但政府會再接再厲，明年度預算將編列297億元，希望透過寬列文化預算支持台灣文化發展。

    他接著說，除了支持文化創作，政府也鼓勵年輕人能積極接觸文化作品，因此將擴大文化幣發放，除了原來16到22歲每人1200點，今年擴大試辦13到15歲每人600點，目前已有145萬人領取，整體領取率超過7成。明年將全面發放13到22歲每人1200點文化幣，讓年輕人從小培養接觸藝文活動習慣，擴大文化經濟規模。

    總統同時提到，明年政府將召開「2026年全國文化會議」，鼓勵公民參與文化政策討論；更重要的是，將持續捍衛創作的自由，支持專業、有才華及潛力的文化工作者及團隊，都能有機會被看見、被支持。未來，行政團隊將以更大的誠意與行動力，積極與在野黨及社會溝通說明，盼共同支持文化發展，讓深耕台灣的文化種子，持續成長茁壯。

