北上談財劃法 陳其邁盼朝野領袖將心比心、坐下來好好談

針對財劃法爭議，高雄市長陳其邁（中）說，人民希望的是朝野坐下來好好談、解決問題，否則便是愧對人民。（高市府提供）

2025/09/13 21:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今北上出席「財政收支劃分法及中央對地方115年度補助情形交流會議」，會後除呼籲立院修正草率修法造成錯誤，也期盼朝野政黨領袖將心比心，考量地方建設及國家安全，心平氣和坐下來好好談。

陳其邁指出，很感謝政院邀請，讓高市府不僅能跟行政院討論，也可跟其他縣市一起尋求解決方案；他指出這是當時財劃法草率修法結果，並造成345億元統籌分配款無法分配，地方政府看得到、吃不到，這是財源問題，應由立院解決。

他表示，財劃法立法出發點是希望健全地方自主財源，但這次修法顯然造成各縣市分配不公，他認為以統籌款、一般型補助款及計畫型補助款合計的總額試算，不能比過去少才公平。

陳其邁舉北市為例，修法後可拿到經費增加到450億元左右，排擠其他縣市；反觀高雄雖在統籌款增加258億元，但按照中央試算，一般型補助及計畫型補助卻減少432億元，總體財源減少173億元左右，對高雄真的非常不公平。

陳其邁再舉捷運建設為例，中央已補助北市捷運路網建設6600億元，台中、台南與高雄仍處於捷運建設階段，高雄捷運路網補助款約2600億元，與台北相差4000億元，如果高雄計畫型補助、統籌款或一般型補助款減少，地方關心的重大交通建設將會面臨困境，如果屬區域均衡發展或國家重大經濟交通建設，補助款比例及金額應維持原先試算。

陳其邁說，南部地區不僅存在人口結構老化問題，污染或產業外部成本也非常高，未來幾年財政規劃與建設發展由國會決定，他不希望大家又把這件事政治化，在立院產生對立，卻沒人要承認錯誤，人民希望的是朝野坐下來好好談、解決問題，否則便是愧對人民。

