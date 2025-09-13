財劃法交鋒 北市府嗆行政院：先回應砍650億捷運補助

台北市長蔣萬安。（記者塗建榮攝）

2025/09/13 20:59

〔記者甘孟霖／台北報導〕行政院今（13日）邀地方首長座談財劃法，台北市長蔣萬安批評政院未提政院版本修法，從上到下都在各縣市忙宣講。黨政人士批評，蔣萬安只顧政治口水，時間錯置先後。北市府副發言人葉向媛表示，請正面回應是不是要砍台北市650億元、以及各地方縣市政府捷運建設補助。

對於蔣萬安質疑宣講，黨政人士指，財劃法三讀通過是2024年12月20日，而行政院長卓榮泰下鄉宣講第一場在今年3月16日於台中，時間差近4個月，蔣錯置時間先後。上午會議中，多數首長都認同財劃法修法有問題，水平分配不均，新北市長侯友宜也說要將心比心、認同是事權要分配，反倒蔣萬安只顧政治口水。

對此，葉向媛表示，請「黨政人士」正面回答蔣萬安今日的提問，中央是不是要砍台北650億、是不是要砍各地方政府捷運建設補助？持續藏頭遮臉、不敢見人地噴口水，怎麼不深切檢討當初沒提行政院版法案？請政院做正事、儘速提院版法案。

葉向媛說，蔣今天會前受訪、在會議當中也提問，中央是否要以一紙公文刪減台北650億捷運建設補助，會議當中台北、新北、桃園、高雄四市也都提到捷運經費被刪減的事情，但是行政院從頭到尾都沒有回應。

她說，回顧去年底的時間點，政院並未積極提出法案，卓榮泰反而放話「未來颱風、地震，地方政府自己去面對」；當時罷免已在進行，政院若沒忙著籌備宣講，難道是忙著喊卡班班有鮮乳政策？

