美濃大峽谷疑打到藍營自家人 柯志恩挺檢調徹底查辦

綠營緊咬立委柯志恩在美濃天坑案翻車。圖為高市府巡查美濃盜採砂石現場。（高市府提供）

2025/09/13 20:44

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市議員鄭孟洳續批國民黨立委柯志恩在美濃天坑案翻車、是砂石幫打手；民進黨高市黨部主委黃文益則形容柯志恩對「地主助理」只會說不知情切割，根本做賊喊抓賊。柯志恩回嗆，這是綠營烏賊戰，她不清楚議員助理是涉案地主之一，若藍營背景民代或親人涉入案子，檢調也應徹底查辦。

鄭孟洳昨偕同左楠區議員參選人張以理揭露，柯志恩日前在美濃會勘盜採砂石時，竟與「涉案地主站一起」。民進黨高雄市黨部主委黃文益對此嚴厲抨擊，直指柯志恩一再推託卸責，遇事只會說「不知情」切割，毫無承擔可言，諷刺她「做賊喊抓賊」!被砂石幫當「棋子」還不自知，承襲韓國瑜「韓導」的荒唐劇本，已淪為新一代「柯導」。

黃文益指出，柯志恩9月6日臉書影片顯示，站她身邊是無黨籍議員朱信強的特助石麗君，疑似是被揭露涉入砂石幫成員？事後朱信強第一時間開除助理，但柯志恩竟辯稱「助理自己來的」、「今天才知助理名」。黃文益認為這種推諉卸責說詞荒謬至極，柯找這些人和演這場政治鬧劇就是「做賊喊抓賊」，柯志恩不僅徹底翻車，還自導自演、硬把自己演成笑柄。

黃文益強調，市府依法行政、立即查辦，展現負責任的作風，反之柯志恩卻是在翻車被揭穿後，急忙切割卸責，毫無承擔，既然無能也無心承擔，就應立即向美濃鄉親與全體市民公開道歉。

針對綠營抨擊，柯志恩今解讀這是綠營烏賊戰，重申不清楚議員助理就是涉案地主之一，並喊話如果有藍營背景民代或親人涉入美濃盜採砂石案，呼籲檢調應徹底查辦。

